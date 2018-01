Babiš si přeje, aby ČEZ postavil nový blok jaderné elektrárny ze svého. O výstavbě bytů se chce dohodnout s městy a obcemi

Jasná pravidla pro sociální bydlení ze strany státu, zákon o liniových stavbách a investiční plán na několik let dopředu. To sliboval premiér Andrej Babiš před poslanci při žádosti o důvěru pro svou vládu.

Premiér Andrej Babiš ve svém projevu k žádosti o důvěru vládě zdůraznil mimo jiné také oblast investic a strategického plánování. Reagoval tak na projev prezidenta Miloše Zemana, který o významu investic pro rozvoj České republiky mluvil ve svém projevu. „Mám několikaletý spor s panem premiérem, který se týká významu investic. Platí jednoduchá rovnice. Ekonomický vývoj v budoucnosti je funkcí objemu investic v přítomnosti. Je tam časové zpoždění odpovídající například délce výstavby, ale to teď není tak podstatné. Dával jsem paní ministryni financí materiál, který jasně prokazuje, že objem investic výrazně klesá, a tím jsme odsouzeni k tomu, aby v té budoucnosti ten krásný pětiprocentní ekonomický růst už přestal existovat,“ řekl poslancům prezident s tím, že vítá úvahu o přetvoření ministerstva pro místní rozvoj na ministerstvo pro veřejné investice (informovali jsme v květnovém textu Babiš chce ministerstvo veřejného financování). „,Vítám úvahu o dlouhodobém investičním programu, ale chtěl bych vidět konkrétní výsledky, nikoli slibované, ale reálné kilometry dálnic. A věřím, že v příštích čtyřech letech k tomu dojde,“ dodal prezident Zeman.

„My chceme sestavit strategický investiční plán. Ano, pan prezident mě to opakovaně vyčítá malé investice. Ale já si myslím, že nemá pravdu, je třeba si vzpomenout, v jakém stavu bývala koaliční vláda a resort dopravy, který jsme převzali. Nebyl zákon na výkup pozemků, že projekty byly zastavené atd. Jsem přesvědčen, že už dnes investice do dopravních infrastruktur jsou vyšší než v minulosti, ale je pravda, že jsou nedostatečné, že ten růst je dneska tažen spotřebou firem a občanů a exportem a že jsou tam velké rezervy,“ řekl Babiš v reakci na prezidentovat slova.

Rezervy v čerpání evropských fondů

Podle Babiše jsou velké rezervy v čerpání evropských fondů. „Zítra máme na to speciální poradu, budeme hodnotit, jak čerpáme k 31. 12. Tam je potřeba přidat a samozřejmě investice státu zásadním způsobem můžou ovlivnit náš růst i cestovní ruch například,“ řekl Babiš. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) má za úkol do konce ledna předložit zákon o liniových stavbách, který České republice chyběl a nová vláda by jej chtěla co nejdříve prosadit. „V rámci vyjednávání, nebo řekněme konzultací s vámi jsme se také dozvěděli, že Piráti mají taky nějaký návrh k liniovým stavbám. Všichni tedy o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Máme nedokončených 450 km obchvatů za 130 mld. korun. Tak já doufám, že se na tom domluvíme a že konečně ten zákon projde a začneme rychle stavět. Je nenormální, že nám trvalo dovést dálnici do Hradce Králové 37 let a že my jsme se pyšnili v prosinci 2016, že jsme otevřeli Praha – Ústí a trvalo to 32 let,“ řekl k liniovým stavbám premiér.

Nový blok „jaderky“, rychlovlaky do deseti let a peníze na rekonstrukce nádraží

Podobný stav jako s dálnicemi je podle premiéra žádajícího důvěru poslanců s železnicemi. „Teď v Německu otevřeli spojení Berlín – Mnichov, ten rychlovlak, a zase nás to objíždí. Tady jsme zaspali dobu. Potřebujeme skutečně mít jasný plán. A pokud ve Velké Británii to trvalo 7 let, ty rychlovlaky, no tak u nás, pokud bychom to uchopili pořádně, tak snad do deseti let bychom to mohli zvládnout,“ řekl premiér s tím, že vláda by chtěla také investovat do zanedbaných nádraží.

„Měli bysme také prosadit nový blok jaderné elektrárny. Strašně moc se o tom v naší minulé vládě mluvilo. Je to o tom, že jestli v této zemi rozhoduje vláda, nebo management ČEZ. A já si myslím, že ČEZ má na to, aby finančně zvládl jeden blok. A ta strategie, která byla minulostí, že ČEZ šel do zahraničí a investoval ne úplně efektivně, tak si myslím, že to mělo být naopak, a že jsme se měli nejdřív soustředit na energetickou bezpečnost. Nám chybí takovéto velké investice do velkých investičních celků,“ dodal Babiš.

Dostupné bydlení a investice do památek. Turisty chce Babiš dostat do regionů

Premiér se ve svém projevu také dotkl tématu, kterému se věnujeme v Ekonomickém deníku pravidelně, tedy stagnujícímu trhu s novými byty, respektive zdlouhavému procesu získávání stavebního povolení na rezidenční projekty. Například v Praze je to cca 10 let, v regionech poloviční až dvoutřetinová doba. Ministerstvo pro místní rozvoj již začalo pracovat na rekodifikaci stavebního práva v loňském roce byla také velká debata o hypotečním trhu a snaze České národní banky zpřísnit pravidla pro získávání hypoték.

„Potřebujeme se konečně domluvit. Chceme samozřejmě stavět byty i pro seniory, ale samozřejmě i pro mladé rodiny, aby byly i cenově dostupné, a tam je potřeba spolupráce se Svazem obcí a měst. Měli jsme taky zákon o sociálním bydlení, a já jsem přesvědčen, že bydlení v každé obci a městě že má dělat starosta nebo primátor, a stát mu má zabezpečit finance v nějakém jasném programu, tak jak jsme dělali investice do škol kolem Prahy, kde se zapomnělo, že jsou tady satelity a že jsou tam mladí lidé a dokonce mají děti, a že ty děti chtějí do školy. Takže ty byty jsou důležité. Málo se staví a chceme se na to soustředit,“ dodal Babiš.

Důležité jsou podle něj i investice do rekonstrukce památkových objektů. „Máme obrovské štěstí, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě, že turisté přicházejí, je jich stále víc a víc, a v některých částech v Praze nebo v Telči nebo v Českém Krumlově je jich tolik, že je to problém. Potřebujeme je dostat i do jiných částí naší země a potřebujeme ty unikátní památky, Císařské lázně, Moravský Krumlov, Terezín, Víznerův dům a další. To jsou všechno věci, které potřebujeme realizovat. Chtěli bychom udělat revizi veškerých možných investic v naší zemi, kde by každý starosta, primátor a hejtman a ministr řekl, tady tohle kdybych měl peníze, bych zainvestoval.“

