10. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie po výraznějším poklesu v úvodu středeční obchodní seance napravily většinu ztrát a index Dow se krátce dostal do kladného teritoria, nakonec ale hlavní indexy mírně ztratily. Pro S&P 500 a Nasdaq Composite to znamená první denní pokles v roce 2018.

Index Dow odepsal 0,07 % na 25 369,13 bodu, S&P 500 ztratil 0,11 % na 2 748,23 bodu a Nasdaq Composite klesl o 0,14 % na 7 153,57 bodu. V mírném plusu zakončily den pouze sektory financí a energetiky, ostatní odvětví v čele s veřejnými službami, telekomunikacemi a technologiemi ztrácela. Index volatility VIX v úvodu seance vzrostl k 10,8 bodu, nakonec ale navzdory poklesu cen akcií klesl o 2,58 % na 9,82 bodu. Výnos 10letých vládních dluhopisů USA atakoval během dne hladinu 2,60 %, ale nakonec přidal jen necelé čtyři bazické body na 2,5568 %. Bitcoin mírně ztrácel, ale například bitcoin cash přidal přes deset procent a ethereum bezmála pět.

Zpráva o tom, že by Čína mohla přestat nakupovat americké dluhopisy, seslala trh níže v úvodu seance, po oživené jej zpět na nižší úrovně poslaly informace o tom, že by USA mohly již v lednu vypovědět dohodu NAFTA.

"Výnosy dluhopisů narostly na úrovně, na nichž již delší dobu nebyly. Trh to nyní musí zahrnout do svých výhledů. Prostředí se může velice dramaticky změnit, prodejní tlak na akciovém trhu tedy není žádným překvapením," uvedl Daniel Deming z KKM Financial.

"Po silném začátku roku je logické, že akcie trochu upouštějí páru. Růst v prvním týdnu byl především o rozhodnutích investorů z přelomu roku, nyní je potřeba trochu dobít baterie," uklidňoval Michael David Shaoul, ředitel Marketfield Asset Management.

"Americký akciový trh má za sebou devět kalendářních let, kdy index S&P 500 Total Return stoupl. Letos tomu tak podle mě nebude, jakkoli je možné, že v první polovině roku zažije růst o dalších 15 %. Druhé pololetí nebude tak úspěšné a propady nechají na tyto možné letošní zisky zapomenout," uvedl v prezentaci pro investory Jeff Gundlach ze společnosti DoubleLine Capital. "Jakmile výnos 10letých vládních dluhopisů USA překročí hladinu 2,63 %, může to zvýšit tlak na ceny akcií."

Investoři se nyní soustředí na hospodářské výsledky amerických firem. Sezónu zveřejňování hospodářských čísel odstartují v pátek velké americké banky. Analytici dotazovaní agenturou Thomson Reuters čekají, že zisk firem z indexu S&P 500 za čtvrtletí stoupl o 11,8 %.

Americký dolar oslaboval po zprávě agentury Bloomberg o tom, že Čína zvažuje zpomalení či zastavení nákupů dluhopisů vlády Spojených států. Podle zdrojů obeznámených se situací doporučili zpomalení či zastavení nákupů amerických dluhopisů vysocí představitelé čínské vlády přehodnocující devizové rezervy země. Zdroje upozornily, že dluhopisy americké vlády se stávají méně atraktivními ve srovnání s jinými aktivy. Poukázaly rovněž na obchodní spory mezi Čínou a USA. "Pokud se zpráva ukáže jako pravdivá a Čína již nepovažuje dluhopisy americké vlády za atraktivní volbu, může to mít významné důsledky, protože tato země je jedním z největších držitelů dluhu Spojených států," uvedl analytik Craig Erlam ze společnosti OANDA.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,2 % na 92,31 bodu. Vůči euru dolar oslabil o 0,2 % na 1,1958 USD a k jenu o 1,12 % na 111,36 JPY. Euro vůči jenu kleslo o procento na 133,16 JPY.

Ceny ropy se ve středu vyšplhaly na několikaleté rekordy. Přispívá k tomu snížení těžby ze strany Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a silná poptávka. Analytici ale varují před přehřátím trhu. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se předloni dohodla, že sníží těžbu o 1,2 milionu barelů denně. K ujednání se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které slíbily produkci omezit o dalších 558 000 barelů denně. Dohoda byla nedávno prodloužena o devět měsíců, tedy do konce letošního roku.