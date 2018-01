Vláda zamítla návrhy na zmírnit zákona o registru majetku politiků. Rozhodne Sněmovna

Vláda na dnešním jednání dle očekávání zamítla poslanecké návrhy na změnu zákona o střetu zájmů. Rozhodovat bude jednání ve Sněmovně.

Poslanci Starostů a nezávislých v čele s Věrou Kovářovou a jejich opoziční kolegové z KDU-ČSL vedení Markem Výborným předložili před Vánoci návrhy na změnu Zákona o střetu zájmů (sněmovní tisky 33 – STAN a 34 KDU-ČSL) jimiž chtěli zmírnit jeho dopady zejména na regionální politiky. Proti těmto návrhům byla ministerstva vnitra a spravedlnosti. Nesouhlasila také legislativní rada vlády a ministři těmto názorům vyhověli. Obě poslanecké novely dnes zamítly.

O podrobnostech návrhů i námitek jsme informovali v textu Dvě skupiny poslanců chtějí zmírnit zákon o registru majetku politiků. Ministerstva jsou proti. Argumenty…

Oběma sněmovními tisky se budou zabývat poslanci. V úterý 9. ledna se konal ve Sněmovně kulatý stůl na toto téma, kde se probíraly společné pohledy na situaci a místa v nichž se obě skupiny poslanců liší. Téma velmi intenzivně řeší také Svaz měst a obcí, na jehož členy nejvíce dopadá.

„Stávající podoba zákona o střetu zájmů neopodstatněně a nepřiměřeně zasahuje do soukromí zastupitelů obcí, měst a krajů. U majetkových údajů, které jsou v přiznáních uváděny, a které se týkají i nikoliv veřejně činných osob, ale i manželů/manželek, hrozí zneužití. Situace je dost paradoxní, protože ochrana osobních údajů se naopak zpřísňuje, a to v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které nabude účinnosti 25. května 2018. Úspěšní a pracovití lidé si tak často říkají, že do veřejné sféry ani nevstoupí, protože se jim jednoduše nechce takové údaje, které by mohly ohrozit jejich bezpečnost (třeba kvůli závisti) zveřejňovat. Nikdo soudný přece nemůže chtít, aby se zastupitelé před veřejností svlékali do naha, byli oběťmi každodenní závisti, vydírání či dokonce objektem krádeží. Jenže právě to jim hrozí, pokud zůstane zachováno současné znění zákona o střetu zájmů. Kverulanta, co by data z přiznání zneužil, totiž bohužel najdeme všude,“ říká k ožehavému tématu předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Podle něj se posledního jednání legislativní komise Svazu měst a obcí ČR mimo jiné zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. „Od něj na jednání zaznělo, že změnu zákona podporuje, stejně jako řada dalších poslanců. Známá je také podpora změny ze strany senátorů, kteří podali k Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona,“ dodal Lukl.

Jakou mají jednotlivé návrhy podporu, zjišťujeme u zástupců jednotlivých stran. Vzhledem k tomu, že řada poslanců je zároveň aktivní v komunální politice, dá se usuzovat, že návrhy nejsou bez šance na úspěch.

Jiří Reichl

