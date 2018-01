Jádrová inflace v prosinci nečekaně klesla (Komentář)

Jádrová inflace v prosinci nečekaně klesla

Kurz koruny proti euru se dnes držel poblíž úrovně 25,55 a nad 25,60 oslabil jenom na velmi krátkou dobu poté, co ČNB zveřejnila svůj komentář k vývoji inflace. Ta v prosinci zpomalila na 2,4 % z listopadových 2,6 % a byla tak pod prognózou ČNB. Jádrová inflace podle našeho výpočtu zpomalila o 0,5 pb na 1,9 % y/y. Zdá se, že poptávkové tlaky v ekonomice nejsou dost silné na to, aby se odrazily v dalším zvyšování cen. Přesto průměrná inflace byla v loni nejvyšší za posledních pět let. Více k prosincové inflaci jsme psali zde: http://bit.ly/2Fmn2uQ

Třetí odhad růstu české ekonomiky v Q3 17 potvrdil, že si tuzemská ekonomika připsala 0,5 % mezičtvrtletně, což odpovídá meziročnímu růstu o 5 %. Sektorové účty prozradily, že se zvedla míra investic u nefinančních podniků. Rostoucí mzdové náklady se projevují v poklesu míry zisků. Příjmy domácností, stejně jako jejich spotřeba rostou, naopak míra úspor dlouhodoběji pokračuje v dlouhodobém snížování.

Polská centrální banka se podle očekávání rozhodla ponechat svou úrokovou sazbu nezměněnou na 1,5 %, kterou drží od března 2015. Zlotý, který od pondělí oslabil o 0,9 % až k 4,19 PLN/EUR, od rána o setinu zkorigoval.

V maloobchodních tržbách se projeví nákupní horečka

České maloobchodní tržby by měly poté, co se v říjnu meziměsíčně propadly, znovu růst. Chuť utrácet, která spotřebitele neopouští, se projeví v první fázi vánočních nákupů. Očekáváme, že tržby bez aut v listopadu vzrostou o 0,9 %, v meziročním srovnání se tržby maloobchodníků zvýší o 3,4 %.