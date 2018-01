Babiš ve Sněmovně: Nemůžeme tu mít 14 malých eGovernmentů

V programovém prohlášení vlády se mimo jiné píše, že zato vláda má jedinečnou šanci k digitální přestavbě Česka. „V roce 2008 Česká státní správa byla 25. nejlepší na světě v IT a o devět let později jsme na 50. místě, někde mezi Běloruskem a Kostarikou. To je, myslím, skutečná ostuda,“ řekl na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR při žádosti o důvěru pro svou vládu premiér Andrej Babiš.

„Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes,“ uvádí nová vláda. Není zcela jasné, jestli vláda hodlá pokračovat v již rozjetém projektu renovace Portálu občana, nebo hodlá začít stavět nový systém „na zelené louce“. O problémech spojených s Portláem občana jsme psali v říjnovém textu Krmení otesánka jménem NAKIT pokračuje. Dostane 10 mio na Portál občana a také v textu Babišova vláda: Ne euru, centrální IT a vysokorychlostní internet všude

„Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude trvat víc volebních období, proto chceme započít změnu a s podporou ostat­ních parlamentních stran a hnutí a odborníky ze soukromého sektoru společně budovat Digitální Česko,“ stojí v programovém prohlášení vlády.

Podle premiéra Babiše je dnes situace taková, že si dodavatelé kolonizovaly ministerstva a další centrální úřady. Na problematiku technologické závislosti -tzv.: vendor lock-in jsme informovali v několika textech.

A za správu stávajících systémů si účtují ceny, za které by se jim ve firemní sféře každý vysmál. „Jsou tam zaháčkovaní deset a více let, neexistuje tak prostor pro férovou soutěž na existující správy či vývoj nových systémů, i když po tom řada poctivých dodavatelů pochopitelně volá. eGovernment musí mít totiž jasnou vizi, a té dosáhneme jenom centralizací, nemůžeme tu mít 14 malých eGovernemntů na 14 ministerstvech. Po tom vlastně hlavně volá a volají kolegové z Pirátské strany. Musí skončit praxe, kdy si ministerstva dělají všechno sama, i když nemají k dispozici potřebné odborníky. Úřady musí dostat jasné mantinely, ve kterých se budeme pohybovat. Musí dostat vedení, pomoc, rady, aby se už předem neobávaly, zda je za jejich postup nebude popotahovat Antimonopolní úřad nebo NKÚ. Chceme vytvořit a vytvoříme centrální autoritu řízenou zmocněncem vlády pro IT a digitalizaci. Nebude to žádný úřad, bude to jeden člověk, který bude mít náklady jenom na vizitky, který bude dohlížet na vizi a budování ICT pro celou státní správu. Vyřešíme vztahy mezi ministerstvy a kompetence jednotlivých úřadů i státního podniku Česká pošta. Další státní IT firmy jako je Nakit řízený vnitrem, CENDIS řízený Ministerstvem dopravy, a státní pokladna Centrum sdílených služeb pod Ministerstvem financí je potřeba začít pořádně řídit a kontrolovat a vytvořit jim právní i materiální podmínky tak, aby byly schopné dodávat své služby celé státní správě, nejen svým mateřským ministerstvům. Pošta pak místo prodeje losů, pojištění a vystřihovánek má fungovat jako pošta, dodávat do vlastních rukou to, co si občan objedná od státu pomocí internetu,“ řekl před poslanci Andrej Babiš.

O zřízení funkce digitálního zmocněnce pro ICT jsme informovali v první polovině prosince v textu Nový „Pan IT“? Branže ho uznává, Piráti moc neznají

Ohlasy na přednesené nápady v oblasti digitálního rozvoje jsou v branži veskrze pozitivní. Všem je ale jasné, že vizí a plánů už byla celá řada, rozhodovat budou reálné kroky. Například prezident ICT Unie sdružující největší hráče na trhu a zároveň bývalý náměstek ministra vnitra Ivana Langera pro IT služby Zdeněk Zajíček, který stál za zrodem datových schránek a dalších IT řešení ve státní správě, již dříve uvedl, že v těchto oblastech je Unie připravena se aktivně podílet na přípravě konkrétních kroků. „Mnoho návrhů, které jsme na odborné úrovni zpracovali společně s partnerskými komorami, svazy, asociacemi či sdruženími, jsme připraveni poskytnout vládnímu zmocněnci tak, aby je mohl zapracovat do připravovaného akčního plánu nebo je poskytnout v rámci legislativní iniciativy,“ dodal Zajíček.

Co chce Babiš za 4 roky vlády v ICT oblasti dosáhout

„Občanům, podnikatelům a firmám dodáme digitální služby, po kterých tak volají. Státní ICT bude mít koncepci a bude jasné, kam směřuje český eGovernment. K Estonsku a Velké Británii. Představíme ICT koncepci státu a převezmeme zodpovědnost za směrování eGovernmentu. Jednotlivá ministerstva budou mít jasné závazné standardy, v rámci kterých budou při vývoji aplikací pro občany i dovnitř do úřadu postupovat. Jenom tak je možné budovat sdílené služby, využívat sdílené nákupy a využívat cloudové služby a tím šetřit státu stamiliony až miliardy. Začneme auditem a kontrolou všech smluv. Stát musí vědět, za co a komu platí a proč a zda neplatí za totéž dvakrát nebo třikrát. Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro všechny občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně,“ řekl před poslanci premiér žádají o důvěru pro svou vládu.

Jeho vláda hodlá nastartovat proces, kdy návštěva úřadu bude pro občany výjimkou. „Běžný kontakt bude přes web nebo mobilní aplikaci. Když to jde bankám nebo operátorům, musí to jít i státu. Data, která stát a jeho složky generují, od jízdních řádů přes předpověď počasí, po všechny možné rejstříky, budou otevřená a k dispozici pro všechny občany k dalšímu zpracování. Sám jsem zvědavý, na co lidé přijdou,“ řekl Babiš. Podotkl, že například sociální demokracie programu napsala „Stát a veřejná správa bude v daleko větší míře využívat svobodný software k zveřejňování dat v otevřené podobě“.

TOP 09 podle Babiše chce zase prosazovat veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, měla by být volně k dispozici i pro komerční využití. Piráti zase podle něj uváděli, že „Prosadí kvalitní otevřená data“. „Vidíte, v tom se naše programy shodují. To je i v programu naší vlády, tak já nevidím důvod, proč byste mě neměli podpořit,“ řekl Babiš.

Jeho vláda hodlá vyřešit i nové způsoby podnikání tzv. sdílené služby jako na příklad Uber či Airbnb. „Platformám nastavíme jasná pravidla, aby se lidi nebáli zbytečné byrokracie, kdy si její pomocí chtějí rychle přivydělat, budeme také bránit zájmy našich občanů proti velkým nadnárodním korporacím, bojovat za levnější a kvalitnější mobilní internet a za dostupné připojení i do menších obcí. Naši předkové dokázali zavést i na poslední samotu elektřinu. Dnes je musíme napodobit s internetem,“ dodal Babiš a zjevně narážel na problémy s rozvojem vysokorychlostního internetu v Česku (NGA). Z Evropské unie na něj bylo pro Česko vyčleněno celkem 14 miliard korun. Nejdříve se strhla velká politická bitva mezi ministrem průmyslu Janem Mládkem a Milanem Chovancemm (oba ČSSD) o to, kdo bude program administrovat – psali jsme v roce 2015 v textech NGA: Jak proti sobě dvě ministerstva sjednotila celý trh či NGA: Jak číst vývoj kauzy vysokorychlostního internetu v ČR.

Bitvu nakonec vyhrál Jan Mládek, ale paradoxně to byl jeden z bodů, který mu podrazil ministerské křeslo. Přípravy na čerpání zmíněných 14 miliard, mapování skutečného stavu pokrytí internetem v česku a identifikace míst, kde by mohly být využity evropské peníze, byly tak problematické a pomalé, že se výzva vyhlásila velice pozdě. Kvůli nastavení podmínek ze strany EU se pak o miliardy korun nakonec téměř nikdo nepřihlásil – psali jsme v textu Miliardy na internet nikdo nechce.

O rozvoji vysokorychlostního internetu jsme například psali:

Miliardy na internet nikdo nechce

NGA: MPO odmítá kritiku IT sektoru

NGA sítě: Legislativní rada vlády ostře kritizuje návrh zákona o výstavbě sítí

NGA sítě: Legislativní rada vlády cupuje Mládkův zákon o budování sítí

Hospodářský výbor: Vláda nezvládá projekt NGA sítí

NGA sítě: Mládek sdílí obavy sektoru, zve jeho zástupce k debatě

Digitalizace a elektronizace státní správy není programem jedné strany a jednoho volebního období. Chceme začít novou éru, kdy se nebudou hledat argumenty, proč něco nejde. Chceme se do eGovernmentu pořádně opřít a nabídnout občanům takové služby, na které můžeme být všichni hrdí. Takže já pevně doufám, že kolegové z ostatních stran nám s tím pomůžou, my jsme otevřeni a budeme rádi, když nám nabídnete vaše odborníky, kteří by nám s tímhle projektem pomohli,“ dodal Babiš k oblasti IT.

Jiří Reichl

Příspěvek Babiš ve Sněmovně: Nemůžeme tu mít 14 malých eGovernmentů pochází z Ekonomický deník