Pět klíčových otázek pro Fed a investory

Na pozorně sledovaném blogu The Fed Watch shrnuje ekonom Tim Duy problematiku vývoje monetární politiky v USA v roce 2018 do pěti základních otázek. Ty se přirozeně točí zejména kolem vývoje inflace, ale zdaleka ne pouze kolem ní.



Zvedne se příští rok inflace?

Podle vývoje v pokrizových letech by se zdálo, že Fed každý rok tvrdí to samé: Inflace se zvedne už příští rok. Letos centrální bankéři opět tvrdí, že ji držely dole mimořádné faktory, tentokrát to byly ceny telekomunikačních služeb. Fed tak očekává, že příští rok se jádrová inflace zvedne na 1,9 %. Pokud k tomu ale opět nedojde, může vedení Fedu dojít k závěru, že se posouvají inflační očekávání a on na to bude muset reagovat pomalejším tempem utahování. Jenže v roce 2017 se Fed držel svého plánu i přesto, že inflace byla pod jeho očekáváním a podle Duye je pravděpodobné, že k něčemu podobnému může dojít i v roce 2018.



Dojde skutečně ke zpomalení tempa tvorby pracovních míst?

Během posledních tří měsíců bylo v USA v průměru vytvořeno 170 000 pracovních míst. To stačilo na udržení tlaku na klesající nezaměstnanost. Fed ale čeká, že v roce 2018 už nezaměstnanost klesne jen o 0,2 procentního bodu (v roce 2017 klesla o 0,6 procentního bodu). Fed tak je ohledně dalšího vývoje na trhu práce pravděpodobně příliš pesimistický. Pokud tomu tak skutečně je a mzdový růst bude rychlejší, než čeká, posune se jeho vedení směrem k jestřábům. Jestliže bude naopak pokračovat prostředí nízkého růstu mezd, budou pravděpodobně revidovány odhady toho, kam až může ještě nezaměstnanost klesnout bez vyvolání vyšší inflace.



Podhodnocuje Fed dopad snížení daní?

Fed začal efekt nižších daní ve svých projekcích reflektovat ihned poté, co republikáni získali kontrolu nad Bílým domem a Kongresem. Jenže jeho projekce mohou být i přesto příliš pesimistické. Ekonomika rostla na konci roku nečekaně silným tempem a není zase tak těžké si představit, že daňový impuls bude také silnější, než se čeká. Pak by Fed čelil daleko silnějšímu oživení, než s jakým nyní počítá.

Měl by se Fed obávat inverze výnosové křivky?

Inverze křivky obvykle znamená dobrý indikátor přicházející recese, ale Fed v její predikční schopnost nijak zvlášť nevěří. Výjimkou jsou nyní lidé jako Neel Kashkari a Robert Kaplan, kteří před inverzí křivky varují. Řada analytiků čeká, že k ní v roce 2018 dojde a je tak pravděpodobné, že toto téma se dostane i do popředí zájmu čelních zástupců americké centrální banky. „Pokud se ale bude růst držet na vysokých úrovních, nepředpokládám, že by se toto téma stalo klíčové. V takovém případě Fed najde důvody pro ignorování výnosové křivky a bude dál zvedat sazby,“ míní Duy.



Bude zvedání sazeb ovlivněno obavami z nestability finančního systému?

Ceny akcií se nacházejí vysoko, ale centrální bankéři jsou obvykle zdrženliví k tomu, aby používali monetární politiku s cílem korigovat ceny aktiv. Namísto toho se spoléhají na regulaci a pozorně sledují zejména vývoj zadluženosti v celém finančním systému. Na druhou stranu se ale během poslední finanční krize ukázalo, že tento přístup není dokonalý. „Je možné, že současná mánie kolem digitálních měn je také podobným důkazem? Ukazuje, že finanční podmínky jsou příliš uvolněné i přesto, že Fed již několikrát zvedl sazby? Rok 2018 bude možná rokem, kdy centrální banky dospějí k závěru, že v podobných případech nemohou stát pasivně stranou, píše Duy.



