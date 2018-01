Jádrová inflace stáhla celkový prosincový cenový růst pod 2,5 % (Analýzy makroindikátorů)

V souladu s očekáváním trhu inflace ke konci roku zvolnila hlavně kvůli vysoké srovnávací základně z loňského roku. V prosinci meziměsíčně zdražily pouze potraviny, ale i jejich meziroční růst postupně zvolňuje. Inflace je nicméně stále dost vysoko, aby v únoru nebránila bankovní radě zvýšit sazby. V první polovině letošního roku by se inflace měla udržet v blízkosti 2,5 %, poté začne pozvolna klesat k inflačnímu cíli ČNB.

Domácí cenová hladina v prosinci meziměsíčně stoupla pouze o 0,1 %. Meziroční inflace tak zpomalila na 2,4 % z 2,6 % v listopadu. Za cenovým růstem v prosinci stálo zejména zdražování potravin, zatímco ceny pohonných hmot a regulované ceny zůstaly beze změny. Překvapení je, že podle našeho výpočtu došlo k mírnému poklesu jádrových cen. Tyto ceny reflektují poptávkové tlaky v ekonomice. Zdá se tedy, že ani velmi nízká míra nezaměstnanosti a slušný mzdový růst v prosinci nebyly dost silné na to, aby se jim podařilo vytvořit dostatečný tlak do cen. Meziroční jádrová inflace podle našeho výpočtu prudce zpomalila z 2,4 % na 1,9 %. Za jejím zpomalením je částečně vyprchání vlivu zavedení EET v prosinci roku 2016.

Průměrná inflace za celý loňský rok činila 2,5 % a byla tak nejvyšší za posledních pět let. Návrat inflace k dlouhodobému normálu umožňuje ČNB zvyšovat sazby. V loňském roce ČNB zvedla sazby dvakrát, celkem o 50 bb. Letos očekáváme, že k tomuto kroku přikročí v každém čtvrtletí a na konci roku bude repo sazba činit 1,5 %. K prvnímu zvýšení podle nás dojde na zasedání 1. února. V první polovině letošního roku by se inflace měla ještě držet blízko úrovně 2,5 %. V druhé polovině roku by však již měla začít zvolňovat a vydá se směrem ke dvěma procentům.