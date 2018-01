Koncem týdne startuje výsledková sezóna, přinese další růst

Index S&P 500 včera vzrostl pošesté v řadě na nová maxima, +0,1 %. Akcie byly podpořeny optimismem investorů ke globálnímu ekonomickému růstu. Investoři preferují riziková aktiva na úkor dluhopisů, výnos do splatnosti 10letého dluhopisu USA vzrostl na 2,57 %, nejvýše za 9 měsíců.

Koncem týdne startuje výsledková sezóna. Čisté zisky v rámci indexu S&P 500 za 4Q by měly meziročně vzrůst 8,8 %, zatímco očekávání růstu tržeb je nastaveno na 6,9 % y/y. Za loňský rok by zisky na celoroční bázi měly vzrůst 7,7 %, v příštích letech by mělo tempo růstu pokračovat s ještě větší intenzitou. Důvodem slabých let 2015 a 2016 byl kolaps cen ropy, letošní růst je naopak částečně hnán právě rostoucí ziskovostí energetických firem (růst zisků očištěný o energetický sektor dosáhne za 4Q podle odhadů 6,2 % y/y). Kromě sektoru energií si nadprůměrný růst zisků má připsat i odvětví technologií, základních materiálů či průmyslu.

Ve čtvrtek svá čísla představí aerolinka Delta Air Lines, v pátek finanční tituly Wells Fargo, JPMorgan či Blackrock. V příštím týdnu reportuje 29 společností z indexu S&500, v týdnu od 22. ledna poté bezmála 100 firem.



Akciový index STOXX EUROPE 600 se obchoduje nejvýše od léta 2015, nad hladinou 400 bodů. Dnešní obchodování bude zřejmě poklidného charakteru, futures indikují kosmetický nárůst DAX 0,1 %.





KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI

Continental