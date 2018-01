Napjatý trh práce nutí podniky investovat a ukrajuje z jejich marží (Komentář)

Třetí čtení Českého statistického úřadu dnes potvrdilo, že si tuzemská ekonomika loni ve třetím čtvrtletí připsala 0,5 % mezičtvrtletně. To odpovídá meziročnímu růstu o 5 %. Již druhé čtení ukázalo, že za tímto dobrým tempem stojí nejen poptávka domácností, která si udržela prvenství, co se týče příspěvku do celkového růstu HDP, ale také investice, které již podruhé v řadě zaznamenaly více než 7% meziroční dynamiku.

Ze sektorových účtů nadále vyplývá, že se zvyšující investiční aktivitou roste také míra investic, která se u nefinančních podniků zvedla o 0,3 pb q/q a dosáhla 29,4 %.

Dlouhodobě míra úspor sice klesá, mezičtvrtletně však mírně vzrostla na 10,1 %, což může odrážet fakt, že se zvyšujícími se úrokovými sazbami domácnosti začínají více šetřit. Přesto vyšší měsíční příjem domácností, který vzrostl o 1,3 % q/q nadále podporuje chuť domácností utrácet. V porovnání s Q2 rostla rychleji spotřeba domácností tempem 1,2 % což je o desetinku pomaleji než jejich příjem.

Rostoucí mzdové náklady potlačují ziskovost podniků. Míra zisku v Q3 17 klesla na 49,5 % (SWDA). To je o 0,6 pb méně než před rokem. Potvrzuje se tak pokračující trend, kdy napjatý trh práce a s tím spojený růst mezd ukrajuje část zisku zaměstnavatelům.

Podle našeho odhadu česká ekonomika ke konci loňského roku ještě mírně zrychlila na 5,5 % y/y. Letos by pak v průměru měla přidat 3,6 %, hlavním tahounem nadále zůstává spotřeba domácností a investice.