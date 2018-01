Rozbřesk: Inflace v závěru roku nepřekvapila

V posledním měsíci loňského roku se spotřebitelské ceny podle očekávání zvýšily jen o 0,1 %. Na jedné straně si spotřebitelé opět připlatili za potraviny, na straně druhé něco málo ušetřili na oblečení a obuvi. Před svátky rovněž na chvíli zlevnil alkohol, avšak dá se předpokládat, že šlo jen o dočasný krok obchodů k podpoře prodeje před svátky.



V meziročním srovnání byly spotřebitelské ceny o 2,4 % vyšší než v prosinci 2016, a to především zásluhou rostoucích cen potravin a bydlení. S tím, jak rostou ceny nemovitostí, dochází se zpožděním ke zvyšování nájemného, které bylo v závěru roku o 3,2 % vyšší.



Zatímco v roce 2017 stály za inflací především dražší potraviny, v roce 2018 se nejspíše tím hlavním inflačním faktorem stanou zvyšující se náklady na bydlení. Dá se totiž předpokládat další růst nájemného, který navíc podpoří i dražší energie a další výdaje spojené s bydlením. Inflaci by naopak mohly brzdit nižší ceny některého dováženého spotřebního zboží v důsledku posilování koruny vůči euru i dolaru a pokračujícímu boji internetových obchodů o místo na trhu.



Na druhou stranu ovšem silná spotřebitelská poptávka spolu s rostoucími mzdami v sektoru služeb bude jakémukoliv rychlejšímu pokles inflace bránit.



Předpokládáme, že se inflace v dalších měsících od současné úrovně příliš neodchýlí a po celý letošní rok zůstane nad cílem. ČNB bude proto moci pokračovat v „normalizaci“ svých úrokových sazeb, a to nejspíše už na únorovém zasedání bankovní rady. Ostatně guvernér ČNB Jiří Rusnok v posledním mediálním prohlášení hovořil o nejméně dvou zvýšeních sazeb, pokud se situace bude vyvíjet podle prognózy centrální banky.





TRHY



CZK a dluhopisy

Česká měna včera vůči euru mírně ztrácela a její kurz se tak dostal až nad 25,55 EUR/CZK. Pokud dnešní inflace silně nepřekvapí a nezmění očekávání ohledně úrokových sazeb ČNB, mohla by koruna zůstat i vůči tomuto číslu netečná. Rozpohybovat by jí navíc nemuselo ani dnešní hlasování o důvěře nové menšinové vlády v parlamentu. To, že vláda důvěru nejspíše nezíská, by nemělo být pro finanční trhy žádným překvapením. A to jak z pohledu korun, tak z pohledu výnosů dluhopisů. Ty korunové už od začátku roku, stejně jako včera, rostou. Zatímco desetiletý se již dostal nad hranici 1,70 %, ten dvouletý se čím dál více zespodu přibližuje nule.



Zahraniční forex

Dramatický výprodej na trhu dluhopisů, který spolu přivodila japonská centrální banka tím, že zpomalila jejich nákup, měl svoji odezvu i na devizových trzích. Kromě toho, že výrazně zpevnil yen, tak dále posiloval dolar proti euru.



Kromě toho se však ocitly pod tlakem emerging markets a s nimi forint a zlotý. A právě polská měna může mít ještě větší obavy, neboť odpoledne proběhne zasedání NBP. Pokles inflace v Polsku může přivolat další holubičí komentáře, což se na zlotém může dále negativně podepsat.



Ropa

Cena ropy nadále stoupá, Brent se dnes obchoduje nad 69 USD/barel, WTI nad 63 USD/barel. Bezprostředním důvodem dalšího růstu jsou zřejmě nejnovější data API. Ta poukazují na výrazně vyšší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-11,1 mil. barelů), jenž tak plně kompenzuje nárůst zásob benzínu (+4,3 mil. barelů) a destilátů (4,7 mil. barelů).



Možná až nečekaně v klidu naopak trhy nechávají aktuální čísla EIA. Ta ve své měsíční zprávě výrazně navýšila odhad růstu americké produkce surové ropy pro tento rok, a to o 190 tis. barelů, celkem na úctyhodných 970 tis. barelů. Místo proklamovaného června by tak americká produkce měla, především zásluhou producentů tzv. břidlicové ropy, pokořit rekordní hranici 10 mbd již příští měsíc. Tyto předpoklady jsou v souladu s naším očekáváním, kdy by právě nárůst americké produkce měl v průběhu roku omezovat růstový apetit cen ropy.