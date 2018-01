Šnobr má již dost akcií ČEZ na svolání mimořádné valné hromady (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Šnobr získal přes jedno procento akcií ČEZ a bude chtít svolat mimořádnou valnou hromadu.

Guvernér ČNB Rusnok chce získat větší pravomoci pro kontrolu úvěrů fyzických osob.

Evropské akciové trhy by dnes mohly zahájit obchodování mírným růstem.

Dnes stejně jako včera je zdrojem zásadnějších ekonomických zpráv Evropa. Po velmi dobrých datech z německého průmyslu očekáváme, že i dnes zveřejněná čísla ze stejné oblasti za listopad ve Francii i Velké Británii zaznamenala obdobný růst. Z domácích zpráv stojí za pozornost inflace. Zde předpokládáme, že by se meziroční cenový růst měl udržet na 2,6 %, což by mohlo podpořit tlaky na posilování koruny.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení na Koupit pro akcie britského výrobce průmyslových ventilů Rotork Plc, dále snížili doporučení na Prodat pro akcie švédského výrobce ložisek SKF, zvýšili doporučení na Koupit pro britskou společnost IMI vyrábějící potrubí, snížili doporučení na Držet pro švédského průmyslového výrobce Atlas Copco a stejně tak snížili i doporučení na Držet pro německého online prodejce módních doplňků Zalando.

Obchodování na zámořských trzích

Trhy v Americe i včera dosahovaly nových historických maxim. Průmyslový Dow Jones získal 0,4 %, S&P 500 index přidal 0,1 % a technologický Nasdaq si polepšil také o 0,1 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejvíce dařilo odvětví zdravotní péče (+1,1 %), následovaného finančními institucemi (+0,7 %) a průmyslem (+0,6 %). Ztráty mezi 1 až 1,8 % měla trojice sektorů utilit, nemovitostí a telekomunikací.

V Americe začala tento týden výsledková sezona, která by podle očekávání měla být ještě úspěšnější než ta minulá. Pro akcie v indexu S&P 500 se ve čtvrtém kvartále očekává nárůst ziskovosti o 11,9 % a zvýšení tržeb o 6,9 %. Jen pro porovnání za třetí kvartál byl růst ziskovosti ve výši 7,1 %. Hlavním tahounem tohoto výrazného růstu má být energetický sektor.

Asijský region zakončuje středeční obchodování smíšenými výsledky. Daří se trhům čínským či hongkongským, když si shodně připisují po půl procentu. Ztráty zaznamenaly akcie v Jižní Koreji (-0,4 %), Japonsku (-0,3 %) či Indii (-0,3 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225 si nejhůře vedli především výrobci nezbytného zboží (-1,5 %) následovaní informačními technologiemi (-0,8 %). Na druhé straně se velmi zadařilo energetickému sektoru, který se zhodnotil o 2,5 %.

ČEZ

Michal Šnobr ohlásil, že dal spolu s dalšími třemi akcionáři dohromady přes jedno procento akcií ČEZ, což mu díky pozici „kvalifikovaného investora“ umožní více mluvit do poměrů ve firmě. Nyní se tak pokusí svolat mimořádnou valnou hromadu, a to z několika důvodů. Vadí mu nezvládnutý strategický rozvoj a problematické investice. V neposlední řadě také uvádí, že probíhá příprava různých variant rozdělení ČEZ, ale není známé, kdo dal pokyn k jejich vypracování, kdo nese náklady a kdo dostává výstupy. Toto vše se bude nyní Šnobr snažit ovlivnit a zefektivnit fungování firmy.

Bankovní sektor

Guvernér ČNB Jiří Rusnok se chystá tento pátek na schůzku s ministryní financí Alenou Schillerovou a bude se snažit apelovat na uvědomělost politické reprezentace. Tím je hlavně myšleno, že chce posílit pravomoci ČNB v oblasti poskytování úvěrů fyzickým osobám. Rád by měl možnost zasáhnout proti bankám, které poskytují hypotéky na příliš velkou část hodnoty nemovitosti. Ideální stav je podle něj, aby ČNB věděla o každé jednotlivé půjče, která je poskytnuta fyzickým osobám v České republice. ČNB by tím dokázala předejít „úhybným manévrům“ občanů, kteří pokud jim jedna banka nepůjčí tolik, kolik na nemovitost potřebují, tak jdou pro peníze jinam. Toto se sice neděje masově, ale ČNB to chce mít vše pod kontrolou. Rusnok se odvolává na záměr Evropské centrální banky, ale zároveň také připouští, že ta již od tohoto plánu pod tlakem Evropského parlamentu upustila.