Ranní komentář: S&P 500 již šestý den v řadě uzavírá v zeleném

Hlavní akciové indexy ve Spojených státech ve včerejším dni posilovaly a uzavíraly na nových maximech. Nejlépe se vedlo indexu Dow Jones, který připsal 0,4 % a to především díky společnosti Boeing, která táhla index výše po posílení o 2,6 %. Důvodem růstu společnosti byla především informace ohledně množství sjednaných objednávek na nová letadla.

Index S&P 500 připsal 0,1 % a to když uzavřel obchodní den s 5 z 11 sektorů v zeleném. Nejsilněji rostl sektor zdravotnictví, který připsal 1,1 %. Akciovými tituly již hýbe svět kryptoměn a to především s těmi, které se do tohoto procesu zapojují. Na základě využití blockchainu ve společnosti Kodak, došlo k rapidnímu posílení ceny akcií, které vyskočily o téměř 120 %. Blockchain má podle společnosti pomoci fotografům s licencováním jejich tvorby a zjednodušit platební proces za jejich práci. Společnost k tomuto procesu využívá Etherum a zároveň pracuje na vývoji vlastního blockchainu.

Na akciových trzích v Asii je smíšená nálada. Hongkongský akciový index Hang Seng se dostal na své nové 10leté maximum. Naopak japonský Nikkei ztrácí přibližně 0,26 %.

