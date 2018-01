Wall Street dosahuje nových historických maxim, Praha se včera k evropskému optimismu nepřidala

Pražská burza - Index PX: 1,105 bodů (-0.4% d/d); objem: 546 mil. Kč

Pražská burza nedokázala navázat na pozitivní sentiment v Evropě, který se se projevil především na těžebních společnostech, bankách a telekomunikacích. Utility naopak klesaly, na což reagoval ČEZ. Během dne se dostal pod mírný tlak prodejců až na úroveň 509 Kč. Závěr byl o něco silnější (511 Kč), nicméně i tak titul ztratil 0,39 %.

Své zisky z úvodu roku odevzdávaly i všechny domácí banky. Komerční banka propadla o 1,16 % na 934 Kč. Moneta ztratila 1,2 % (82,35 Kč). Erste Group si veda nejlépe, když klesla jen o 0,23 % na 971,6 Kč.



USA - Dow Jones: 25,386 (+0.4%); S&P500: 2,751 (+0.1%); Nasdaq: 7,164 (+0.1%)

Wall Street dosahuje nových historických maxím a široký S&P 500 index rastie šiesty deň v rade. Investori sa už pripravujú na začiatok výsledkovej sezóny, ktorá by mohla udať smer akcií v najbližších dňoch. Už v piatok reportujú svoje čísla prvé banky ako JP Morgan a Wells Fargo.

V posilňovaní pokračoval americký dolár, ktorý voči euru pridal 0,3 %. Na to reagovalo zlato poklesom o 0,57 % (1 312,85 USD). Výnosy amerických desať ročných dlhopisov sa vyšvihli nad 2,5 % p.a prvý krát od marca 2017.

Akcie spoločnosti Under Armour (-5,44 %, 15,11 USD) oslabili po zníženom doporučení. Včera trpeli výrobcovia čipov, AMD (-3,75 %, 11,82 USD), Micron (-5,66 %, 42,97 USD) a takisto aj Intel (-2,5 %, 43,62 USD). Za prepadom stoja horšie výsledky spoločnosti Samsung, kde zisk zaostal za očakávaním analytikov a stála hrozba slabej odolnosti čipov voči hackerským napadnutiam.



Komentář k devizovému trhu

V úterý koruna k euru pokračovala v relativně klidném obchodování, které se druhý den v řadě drželo kolem 25,55 CZK/EUR. Naopak v regionu ostatní měny dál mírně ztrácely, polský zloty (-0,3 % d/d) po 2 týdnech oslabil přes úroveň 4,18 PLN/EUR. Dolar k euru pokračoval v trendu předchozích dní, mírně posílil z 1,198 na 2týdenní maximum 1,193 USD/EUR. Následně korunu k dolaru oslabila přes 10 haléřů na 21,45 CZK/USD.



Kalendář – významné události

Dnes požádá nová vláda premiéra Babiše Parlamet o důvěru

09:00 – ČR: CPI (prosinec)