Česká měna včera vůči euru mírně ztrácela a její kurz se tak dostal až nad 25,55 EUR/CZK. Pokud dnešní inflace silně nepřekvapí a nezmění očekávání ohledně úrokových sazeb ČNB, mohla by koruna zůstat i vůči tomuto číslu netečná. Rozpohybovat by jí navíc nemuselo ani dnešní hlasování o důvěře nové menšinové vlády v parlamentu. To, že vláda důvěru nejspíše nezíská, by nemělo být pro finanční trhy žádným překvapením. A to jak z pohledu korun, tak z pohledu výnosů dluhopisů. Ty korunové už od začátku roku, stejně jako včera, rostou. Zatímco desetiletý se již dostal nad hranici 1,70 %, ten dvouletý se čím dál více zespodu přibližuje nule.