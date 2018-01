Cena ropy nadále stoupá, Brent se dnes obchoduje nad 69 USD/barel, WTI nad 63 USD/barel. Bezprostředním důvodem dalšího růstu jsou zřejmě nejnovější data API. Ta poukazují na výrazně vyšší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-11,1 mil. barelů), jenž tak plně kompenzuje nárůst zásob benzínu (+4,3 mil. barelů) a destilátů (4,7 mil barelů).



Možná až nečekaně v klidu naopak trhy nechávají aktuální čísla EIA. Ta ve své měsíční zprávě výrazně navýšila odhad růstu americké produkce surové ropy pro tento rok, a to o 190 tis. barelů, celkem na úctyhodných 970 tis. barelů. Místo proklamovaného června by tak americká produkce měla, především zásluhou producentů tzv. břidlicové ropy, pokořit rekordní hranici 10 mbd již příští měsíc. Tyto předpoklady jsou v souladu s naším očekáváním, kdy by právě nárůst americké produkce měl v průběhu roku omezovat růstový apetit cen ropy.