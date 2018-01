Domácí inflace podpoří korunu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po velmi dobrý číslech z německého průmyslu očekáváme, že růst v listopadu zaznamenala výroba i ve Francii a Velké Británii. Naše pozornost však bude směřovat na domácí inflaci. Na rozdíl od trhu se domníváme, že by se meziroční cenový růst měl udržet na 2,6 %, což by mohlo podpořit tlaky na posilování koruny.

Dobré výsledky z průmyslu z obou břehů lamanšského průlivu

Francouzská průmyslová produkce by za listopad by měla vykázat slušný růst. K tomu přispěla zejména výroba energií kvůli chladnějším teplotám. Zpracovatelský průmysl by měl vykázat mírný pokles produkce. I tak by ale čísla za celé poslední čtvrtletí měla zůstat velmi dobrá. To ukazují předstihové indikátory. Prosincový PMI dokonce dosáhnul na svou nejvyšší hodnotu za deset let. Včasné ukazatele naznačují i slušný růst průmyslu ve Velké Británii.

I přes velmi dobrá data euro pokračovalo v mírném oslabování

Společná evropská měna včera pokračovala ve svém oslabování proti americkému dolaru i přes zveřejnění velmi dobrých dat z eurozóny. Zejména čísla z Německa potvrdila, že tamní ekonomika ke konci roku nabrala vysoké tempo. Jak průmyslová produkce, tak zahraniční obchod překvapily silnou dynamikou. Euro tak dnes ráno otevírá na 1,193 USD/EUR.

Ceny potravin podrží inflaci na 2,6 %

Česká cenová hladina podle našeho odhadu v prosinci vzrostla o 0,3 %. Za cenovým růstem stojí zejména zdražování potravin, ke kterým se přidávají zvyšující se ceny pohonných hmot. Jádrová inflace pravděpodobně mírně oslabí. Celkově by se inflace ale měla udržet na 2,6 %. Vzhledem k tomu, že náš odhad je nad tržním konsenzem, předpokládáme, že po zveřejnění by mohla koruna posílit. Více o našem očekávání naleznete zde: http://bit.ly/2CEvIyZ.

ČSÚ také dnes zveřejní třetí zpřesněný odhad domácího HDP. K tomu budou nově zveřejněny sektorové účty. Zajímat nás bude zejména, jak se vyvíjí míra úspor a ziskovost firem.

V Polsku bude zasedat centrální banka. I přes velmi dobrý výkon ekonomiky českého severního souseda očekáváme, že úrokové sazby zůstanou beze změny. O jejich zvyšování se polští centrální bankéři vážně začnou bavit až na jaře a první zvýšení by mohlo přijít až ve druhé polovině roku.

Koruna bude letos podle Rusnoka posilovat pomaleji než vloni

Kurz koruny včera zůstal v podstatě beze změny blízko hladiny 25,55 CZK/EUR. Nereagoval ani na zveřejnění včerejších statistik z trhu práce. Ty ukázaly na mírně vyšší růst nezaměstnanosti, než trh očekával. Na druhé straně znovu výrazně vzrostl počet volných pracovních pozic. Více jsme k situaci na trhu práce psali zde: http://bit.ly/2CUcSUA.

Dnes byl v Hospodářských novinách zveřejněn rozhovor s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Větší část tohoto rozhovoru se věnuje makroobezřetnostním problémům, ale pozornost je věnována i měnové politice. Rusnok potvrdil, že ČNB i letos vidí prostor pro zpřísňování měnových podmínek. To bude probíhat jak posilováním koruny, tak i zvyšováním sazeb. Guvernér předpokládá, že koruna bude letos zpevňovat mnohem pomaleji, než tomu bylo loni, což by mělo umožnit ČNB zvýšit sazby dvakrát. Pomalejší posilování koruny je v souladu s naší prognózou, která předpokládá kurz ke konci roku na úrovni 24,70 CZK/EUR, nicméně my předpokládáme, že slušný ekonomický růst a přetrvávající inflační tlaky přimějí ČNB zvyšovat sazby letos čtyřikrát.