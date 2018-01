Madrid se připravuje na svůj nejzelenější rok

Španělské hlavní město se chystá na velký pokrok v cestě za čistým ovzduším. Zavede nízkoemisní zóny nebo rozšíří chodníky na úkor jízdních pruhů pro automobily.

Když přijde řeč na města s největšími ambicemi zlepšit své životní prostředí, většinou nás napadne Amsterdam, Kodaň nebo možná Paříž. Letošní rok však v této oblasti nejspíše bude patřit španělské metropoli. Je to totiž právě Madrid, který podle mnohých expertů letos čeká nejzelenější rok.

Ačkoli se Španělsko potácí v politické krizi, a s následky té ekonomické bojuje dodnes, Madrid jako by byl úplně jiný svět. Tamní vedení se vydalo cestou k lepšímu ovzduší s cílem změnit město na zdravější a obyvatelnější místo. Nedávno proto madridská radnice přijala plán obsahující třicet bodů, které mají tento cíl naplnit. Program má název „Plán A“, protože „žádný plán B neexistuje,“ zdůvodnila madridská starostka Manuela Carmenaová.

Útlum aut ve prospěch chodců a cyklistů

První velká změna nastala vlastně už v posledním měsíci loňského roku. Madrid zavřel jednu ze svých hlavních ulic, která se vyznačovala především tím, že byla neustále přeplněná automobily, které postávaly v dlouhých kolonách – Gran Vía. Takový krok možná způsobil, že předvánoční nákupy byly o něco příjemnější než obvykle, nicméně provoz se do původních kolejí už nevrátí.

Auta se sice na ulici vrátila týden po Novém roce, ale prostor pro ně zůstal omezený. Ještě v lednu totiž mají začít práce na zdvojnásobení šíře chodníků, které Gran Vía lemují, a to na úrok jízdních pruhů pro automobily. Chodci tak dostanou více než 17 tisíc metrů čtverečních nového prostoru a cyklisté pak samostatný jízdní pruh, bezpečně oddělený od motorových vozidel.

Ačkoli provoz na jedné z nejfrekventovanějších madridských ulic poněkud zvolní, stále bude Gran Vía patřit k částem, kam bude vjezd automobily povolen i těm, kteří ve městě nebydlí. Od června totiž Madrid zavede nízkoemisní zóny, do kterých budou moci vozem zajet pouze rezidenti, lidé s omezenou hybností nebo automobily, které mají nulové emise skleníkových a jiných škodlivých plynů (například oxidů dusíku).

Do dvou let jen bez emisí

Do roku 2020 bude vjezd povolen také těm, kteří v centru města mají pronajaté parkovací místo, ale po tomto roce se požadavek na nulové emise bude vztahovat i na tyto řidiče. „Uvedená opatření zní rozumně. Mnoho vnitřních částí Madridu se skládá z malých klikatých uliček a náměstí, kam je dostat se vozem velmi obtížné,“ tvrdí Feargus O´Sullivan, přispěvatel portálu CityLab.com.

Vlivem těchto opatření by se podle odhadu radnice měl snížit objem automobilové dopravy ve městě o dvacet procent. Současně madridští radní doufají, že se lidé z aut přesunou do sedel jízdních kol. Město totiž ruku v ruce s omezením vjezdu aut do centra plánuje zdvojnásobit počet sdílených kol i dokovacích stanic. Cyklisté se mají také poprvé bezpečně dostat za hranici madridského městského okruhu.

Madrid na něm v současné době zavádí sedmdesátikilometrový rychlostní limit v případě, že ve městě nastane smogová situace. Ta bývá typická pro chladné zimní měsíce, ostatně jako v jiných evropských velkoměstech. Do konce letošního roku má už sedmdesátka na okruhu zůstat natrvalo, a to bez ohledu na rozptylové podmínky.

Elektrobus a solární panely

V průběhu ledna ale Madrid chystá další kroky ke zlepšení kvality ovzduší, byť jejich bezprostřední dopad nebude velký. Do konce měsíce například představí první linku městské hromadné dopravy, která bude plně obsluhována elektrobusem. Jejich flotilu kvůli tomu rozšíří na 78 vozidel. Do konce letošního roku madridská radnice také plánuje všechny své budovy předělat do režimu, kdy budou využívat pouze obnovitelnou energii. Větší budovy pak dostanou na střechu solární panely.

Podobných změn má přijít opravdu velké množství, a tak se na nejednu mysl vkrádá otázka, jak je radnice zvládla prosadit? Podle O´Sullivana je to zejména díky tomu, že starostka Carmenaová svým občanům naslouchá. Například plán na přestavbu ulice Gran Vía prošel loni v únoru místním referendem, ve kterém se většina voličů vyjádřila k záměru kladně.

Druhý podstatný faktor tohoto úspěchu tkví ve vyřešení sporů mezi levicovou madridskou radnicí a pravicovou regionální vládou. Mezi politickými zástupci regionu se totiž nachází poměrně velký počet těch, kteří do Madridu pravidelně dojíždí, a přirozeně se tak bránili jakémukoli omezování automobilové dopravy. Výsledkem jednání byl výše popsaný kompromis.

-usi-

Příspěvek Madrid se připravuje na svůj nejzelenější rok pochází z Ekonomický deník