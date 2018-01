Kandidáti na Hrad o majetku: Kdo bere nejvíc, kdo bydlí v podnájmu?

Jaký majetek vlastní prezidentští kandidáti? Redaktoři TV Nova se zájemců o Hrad ptali třeba na to, kolik měsíčně vydělávají. A zatímco někteří disponují stovkami milionů korun, další bydlí v podnájmu a splácí hypotéky. Čím si vyděláváte? Kde pracujete? "Mám více zdrojů příjmu. Můj největší příjem jde z pozice odborného ředitele čelního představenstva bratislavské firmy Eustream, takže pracuji na Slovensku," uvedl bývalý premiér Mirek Topolánek. "Mým zdrojem příjmu je, že jsem si třicet let odpracoval leccos. A některé písničky se stále hrají, takže já dostávám tantiémy za veřejné provozování. Není to úplně málo peněz, takže se z toho dá žít," svěřil se textař a podnikatel Michal Horáček. "Teď dělám kampaň, ale donedávna jsem byl statutárním zástupcem institutu Stem, to byl hlavní zdroj mých příjmů. Vedle toho jsem dělal poradce jednomu ministrovi," prohlásil bývalý diplomat Pavel Fischer. "Já jsem zaměstnán jako výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu," řekl kandidát Realistů Jiří Hynek. "Jsem důchodce," sdělil zase skladatel Petr Hannig. "Svoji rodinu živím z toho, co vydělám ve firmě, a ještě jsem členem dozorčí rady v Kooperativě," odpověděl Vratislav Kulhánek.

"V současnosti pracuji na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako vědecký pracovník a vysokoškolský učitel," řekl lékař a aktivista Marek Hilšer.

Miloš Zeman je prezidentem a už dříve se nechal slyšet, že je spořivý a neutrácí.

"Můj příjem z důchodového zajištění, protože jsem vlastně pracující důchodce, je 35 tisíc korun. A kromě toho mám 5000 korun za poradenskou činnost v čele Akademie věd," doplnil Jiří Drahoš.

Prozradíte nám, jaký je váš plat?

"Ani náhodou. Pokud se mě ptáte, zda je prezidentský plat nižší, tak určitě," pochlubil se Topolánek.

"Asi 90 tisíc," neostýchal se Horáček.

"To vám neřeknu, protože to je neveřejné, ale byl to běžný plat v neziskové sféře, takže to nebylo moc," sdělil Fischer.

"Moje základní mzda je 75 tisíc hrubého," informoval Hynek.

"Jsem v důchodu, ale zároveň jsem vydavatel, čili já vydávám vážnou muziku a národními písničkami. V tom vydavatelství se ale bohužel tolik nevydělává," odpověděl Hannig.

"Jako důchodce to mám definované státem. Asi hodně důchodců popudím, ale jelikož jsem hodně investoval, tak je to něco kolem 28 tisíc," netají se Kulhánek.

"Není moc vysoký, je to asi 30 tisíc korun hrubého," doplnil Hilšer.

"Financuji svoji rodinu zhruba ze 40 tisíc korun měsíčně," uzavřel Drahoš.

A Miloš Zeman tvrdí, že třetinu svého zhruba půlmilionového měsíčního příjmu dává fondu ohrožených dětí.

Jaký je váš majetek?

"Já vlastním s mojí ženou dům v Chotěchvostech, jinak vlastníme firmu, která má dneska byt, který vlastníme s nedoplaceným úvěrem, a jeden byt ve Špindlerově mlýně, který je celý zaúvěrovaný," odpověděl Topolánek.

"Asi 439 milionů korun," odvětil Horáček.

"Máme hypotékou zatížený jeden dům, dvě stará auta, staré housle bez velké hodnoty, starý foťák a to je asi všecko," vypočítal Fischer.

"Vlastním rodinný domek, splácím na něj hypotéku, už mi zbývá splatit necelých 600 tisíc. A potom mám malou nemovitost po mých rodičích, kde bydlí moje maminka," sdělil Hynek.