Goldmani: Dolar bude letos pokračovat ve svém oslabování

Hlavní ekonom americké banky Goldman Sachs Jan Hatzius míní, že rok 2018 bude pro americký dolar dalším slabým rokem a to i přes relativně jestřábí Fed , který by mohl zvýšit dolarové sazby v následujících 12 měsících až 4krát.Obvykle by růst sazeb měl spíše podporovat zájem o danou měnu, ale Hatzius se svým týmem věří, že v prostředí synchronizovaného globálního růstu tento motiv nebude mít takovou sílu. Hatzius očekává, že porostou všechny hlavní ekonomiky světa a spolu s tím budou jejich centrální banky také zvyšovat sazby případně utahovat rozvolněné měnové kohoutky. V takovém prostředí bude obtížné vidět prostor pro nějaké výraznější zhodnocování dolaru ba spíše naopak. Americký dolar v rámci koše hlavních měnových párů oslabil v roce 2017 o cca 10% a korigoval tak předchozí několikaletý růst. Mnozí analytici počítají s pokračováním tohoto trendu mimo jiné také s ohledem na relativně vysokou míru politické nejistoty, kterou sebou přinesl poněkud kontroverzní nový americký prezident Donald Trump. Ten budí určité obavy a pochybnosti směrem k zahraničním investorům a k roli dolaru jakožto hlavního světového uchovatele hodnoty. To následně drží dolar a uzdě.