Česká nezaměstnanost v závěru roku vzrostla pouze kvůli sezónnosti (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek přinese silná evropská data. Třetí měsíc v řadě by měla klesnout nezaměstnanost v eurozóně, po říjnovém slabém výsledku očekáváme výrazný vzestup německé průmyslové výroby a expertů. To vše by mělo euru pomoci najít lokální dno. České koruně by pak mohla pomoci statistika prosincové nezaměstnanosti. Očekávaný mírný vzestup půjde čistě na vrub sezónnosti. Důležitější z pohledu české měny ale budou až zítřejší inflační čísla.

Německý průmysl nabírá ke konci roku na obrátkách

Německý průmysl podle našeho odhadu v listopadu vzrostl o výrazné 2 % m/m. Dobrou kondici odvětví naznačují indikátory PMI a zároveň by měl výstup korigovat směrem nahoru po předchozích nepříznivých číslech. Říjnový pokles mohl být způsoben i větším počtem mimořádných dovolených. Dobrá kondice globální ekonomiky a silná pozice Německa by se měly odrazit v dynamice zahraničního obchodu. Rostoucí evropská ekonomika vytváří pracovní místa. Míra nezaměstnanosti v eurozóně by měla za listopad dále klesnout na 8,7 %, tedy na nejnižší hodnotu za posledních devět let.

Euro na úvod týdne ztrácí navzdory silným evropským datům

Úvod nového pracovního týden společné evropské měně příliš nevyšel. Poprvé letos se kurz podíval výrazněji pod hladinu 1,20 USD/EUR, když atakoval hodnotu 1,196 USD/EUR. Euru tak nijak významně nepomohla zveřejněná data, přestože prakticky veškeré statistky překonaly očekávání trhu. Lednový Sentix ukazatel důvěry investorů se pouze mírně zaostal za listopadovou nejvyšší hodnotou od roku 2007. Prosincové indikátory důvěry potvrzují rostoucí optimismus napříč sektory a jsou příslibem, že silné růstové trendy z konce roku 2017 budou pokračovat i v letošním roce. Investory ale vylekala statistika spekulačních pozic na eurová futures obchodovaná na burze v Chicagu. Čisté spekulativní pozice na posílení eura dosáhly historicky nejvyšší úrovně. Jakmile by se část investorů rozhodla vybrat zisky, mohli bychom být svědky sice dočasného, přesto ale výraznějšího oslabení kurzu společné evropské měny.

Tuzemská nezaměstnanost výše pouze

Podíl nezaměstnaných se v závěru loňského roku zřejmě odrazil od svého historického minima dosaženého v listopadu. Jeho růst na 3,7 % ale bude důsledkem pouze nepříznivých sezónních faktorů. Sezónně očištěný údaj by se měl dál snížit díky pokračujícímu růstu české ekonomiky.

Český průmysl s koncem roku mocně finišoval

Kurz české měny na úvod týdne stagnoval, když se držel stabilně pod hladinou 25,55 CZK/EUR. To znamenalo, že koruna se včera stala nejúspěšnější měnou regionu. Okolní měny totiž oslabovaly. Maďarský forint znehodnotil o zhruba čtvrtinu procenta, polský zlotý dokonce o téměř polovinu procenta. Regionální měny primárně doplatily na ztráty eura na trhu s americkým dolarem. Zlotému navíc neprospěly změny v polském kabinetu a příliš podpory nelze čekat ani od zítřejšího zasedání polské centrální banky. Zvýšení úrokových sazeb se nedočkáme (na rozdíl třeba od Rumunska, kde včera tamní centrální banka nečekaně po téměř deseti letech přistoupila ke zvýšení sazeb).

Včera ráno zveřejněná tuzemská data nedopadla z pohledu koruny rozhodně špatně. Statistika listopadové bilance zahraničního obchodu i průmyslové produkce ukázaly na silnou dynamiku zahraniční i domácí poptávky. Tuzemské hospodářství v závěru loňského roku nabralo na rychlosti. Podrobnější komentář k listopadovým datům z reálné ekonomiky naleznete na http://bit.ly/2mc8gyP. Utažený trh práce generuje růst mezd s dopadu do jádrové inflace. Robustní inflační výhled bude podle nás znamenat, že ČNB bude letos každé čtvrtletí zvyšovat sazby a zatraktivňovat investice do koruny. Letošní první zvýšení přijde již 1. února.