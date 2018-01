Očkování dětí se zásadně mění. Některé vakcíny nebudou povinné

Povinná očkování dětí se v tomto roce mění. U některých vakcín se snižuje počet dávek, u pneumokokových nákaz už nebude očkování povinné. Vyplývá to z novely vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Hlavními změnami v povinném očkování dětí je snížení počtu dávek u hexavakcíny ze čtyř na tři, proti dětské obrně z pěti na čtyři a stanovení horní věkové hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Očkování dětí začíná hexavakcínou, která chrání proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B. Od ledna se hexavakcínou nově očkuje ve schématu 2+1, tedy celkem třemi dávkami. "Základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte. Jen u nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky v intervalech nejméně jednoho měsíce a čtvrtou dávkou podanou s odstupem nejméně 6 měsíců," vysvětlil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli se nadále provádí mezi 5. a 6. rokem dítěte, podruhé potom spolu s aplikací čtvrté dávky proti dětské obrně mezi 10. a 11. rokem věku. "Tím, že se proti šesti chorobám včetně dětské obrny očkuje již jen třemi dávkami, nikoli čtyřmi, odpadla pátá dávka očkování proti dětské obrně," doplnil Tichý.

Nutné už nebude ani přeočkování proti tetanu mezi 14. a 15. rokem. To se nyní provádí mezi 25 a 26 lety a další přeočkování pak vždy po 10 - 15 letech.

Dále jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Základní očkování se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte. Druhá dávka se pak dítěti aplikuje mezi 5 a 6 rokem. "Dosud se očkovalo od prvního dne 15. měsíce a bez stanovené horní hranice, druhá dávka se pak podávala za 6 - 10 měsíců po podání první, případně i později," pochválil mluvčí zpřesnění vyhlášky.

Ve vyhlášce již není obsaženo pravidelné očkování dětí proti pneumokokovým nákazám. Povinně očkovány byly rizikové skupiny dětí. Děti ale mohou rodiče nechat očkovat i nyní, a to z veřejného zdravotního pojištění. "Očkování je hrazeno, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do 7. měsíce věku pojištěnce, a hrazeno je pak též přeočkování provedené do 15. měsíce věku," upřesnil Tichý.