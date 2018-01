Prezidentské volby se blíží. Znají kandidáti cenu másla či benzinu?

Kolik je současná průměrná hrubá mzda? (29 050 Kč)

"Průměrná hrubá mzda je dneska asi 27 tisíc," uvedl Topolánek. "Hrubá mzda se přiblížila k 30 tisícům," odpověděl Horáček. "22 tisíc," vypálil Fischer. "Domnívám se, že průměrná hrubá mzda bude mezi 20 a 25 tisíci korunami," spekuloval zase Hynek.

"To pozor, na to mnoho lidí nedosáhne, to je nějakých 27 500 podle mě nebo něco takového," řekl Hannig. "Něco kolem 30 tisíc," byl blízko Kulhánek. "24 tisíc korun," domnívá se Hilšer. "29 tisíc korun cirka," poskytl asi nejvíce správou odpověď Drahoš.





Jaké je současné životní minimum? (3 410 Kč)

Přestože se na hranici životního minima, které je aktuálně 3 410 korun, pohybuje asi desetina Čechů, kandidáti odpověď na otázku většinou neznali. Někteří si navíc životní minimum pletli s minimální mzdou, která činí 12 200 korun.



"Vzhledem k tomu, že jsem vždy proti, tak kolem 12 tisíc? Nevím," přiznal Topolánek. "To minimum bohužel počítám kolem 5000," sdělil Horáček. "11 tisíc," myslí si Fischer. "Myslím, že něco přes 12 tisíc," přestřelil i Hynek. "To já nevím, byly to 4000," téměř se trefil Hannig.

"Sociální minimum je někde kolem 6000," domnívá se Kulhánek. "Životní minimum, to je miminální mzda, to je zhruba 12 tisíc," spletl sám sebe Hilšer. "12 tisíc korun," odpověděl také Drahoš.