IPO Aramco: Koordinátory budou zřejmě Goldmani, Citi, JPMorgan, HSBC a Morgan Stanley

V roli hlavních globálních koordinátorů chystaného IPO Saudi Arabian Oil známé jako Aramco se zřejmě objeví banky Goldman Sachs, Citigroup , JPMorgan Chase, HSBC Holdings a Morgan Stanley . Analytici těchto bank odhadují výsledné ocenění firmy na základě prodej 5procentního podílu na úrovni 1 - 1,5 biliónu USD Podle neoficiálních zpráv by se jednotlivé mandáty mohly upřesnit v průběhu tohoto týdne. Zmíněný výčet nemusí být konečný a může být dále rozšířen.Jasno stále není o následném listingu akcií společnosti. Počítá se s primárním listingem na domácí saúdskoarabské burze a pak ještě s duálním listingem na některém z hlavních světových trhů.Mírně napřed by v tomto ohledu mohla být londýnská burza LSE vzhledem k tomu, že britská vláda vl listopadu poskytla neobvykle rozsáhlé vývozní garance v rozsahu 2 biliónů USD . Na druhou stranu ale britský regulátor otevřeně kritizuje požadavky na úpravu obecných pravidel listingu, jež by usnadnili a zjednodušili obchodování s akciemi Aramca v Londýně.