Souhrn 1. týdne na BCPP + výhled na 2. týden

Nadcházející týden by měl být bez výraznějších impulzů ze strany centrálních bank, politiky i makroekonomických indikátorů. Trh se začne upínat k výsledkové sezóně za 4Q17 . Ze sledovaných firemních výsledků připomeneme například páteční JP Morgan či Wells Fargo . Celkově by výsledková sezóna měla stále ukázat solidní výsledky korporací , což by mohlo dále podpořit pozitivní náladu na akciových trzích.

Z domácích zpráv spíše jen připomeneme, že v termínu 12-13. 1. 2018 se bude konat první kolo prezidentských voleb . Neočekáváme , že by výsledek prezidentských voleb měl mít výraznější dopad do obchodování na BCPP .