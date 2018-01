Česká asociace franchisingu vyhlásila 3. ročník soutěže Franchisa roku, novinkou je Cena veřejnosti

Stejně jako v předchozím ročníku předá Česká asociace franchisingu (ČAF) ceny v kategoriích KB Franchisor roku, Broker Consulting Skokan roku a Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu. V kategorii KB Franchisor roku bude oceněn nejlepší tuzemský nebo zahraniční koncept. Kategorie Broker Consulting Skokan roku se zaměří na koncepty, které otevřely v uběhlém roce nejvíce franchisových poboček. V rámci kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchsingu bude oceněn projekt, jehož výsledkem byl pozitivní rozvoj franchisingu u nás. Tuto cenu uděluje správní rada asociace.

Nově vyhlášenou kategorií je Cena veřejnosti, která je určena pro všechny fyzické i právnické osoby-franchisory a master-franchisanty. Nominaci mohou provést členové i nečlenové ČAF a zájemci mohou do soutěže přihlašovat také sami sebe. „Tuto kategorii jsme zavedli, abychom dali šanci také laické veřejnosti, aby se mohla vyjádřit a ocenit svůj oblíbený franchisový projekt,“ říká Jan Gonda, prezident České asociace franchisingu. Hodnocení proběhne na základě on-line hlasování a vyhlášen bude jeden vítěz v této kategorii.

„Soutěž Franchisa roku je jednou z akcí, kterou Česká asociace franchisingu přispívá k všeobecnému zviditelnění franchisingu jako možnosti solidní a prosperující formy podnikání,“ říká Jan Gonda a dodává, že účelem je také představení kvalitních franchisových konceptů, které dodržují Evropský kodex etiky.

Loni zvítězily výživové poradny NATURHOUSE

Loňským vítězem v kategorii KB Franchisor roku se stala síť výživových poraden NATURHOUSE, hned za nimi se umístily realitní kanceláře CENTURY 21 a dále rychlé občerstvení Mr. KEBAB. Také kategorii Broker Consulting Skokan roku ovládl NATURHOUSE, dále EXTÉRIA a CENTURY 21. Cenu ČAF za podporu a rozvoj franchisingu získala Master konference.

Do soutěže se může přihlásit každá fyzická a právnická osoba, která na území České republiky prokazatelně vlastní nebo rozvíjí franchisový koncept a dodržuje Evropský kodex etiky franchisingu (kategorie KB Franchisor roku a Broker Consulting Skokan roku), nebo se aktivně podílí na podpoře a rozvoji franchisingu v České republice (kategorie Cena ČAF za podporu a rozvoj franchisingu). Franchisový koncept se může do soutěže přihlásit sám, ale může být také nominován. Online přihlášky či nominace je třeba podat do 15.3.2018.

Partnerem Franchisy roku je Komerční banka.

Franchising je v České republice populárním způsobem podnikání. Jeho počátky zde sahají do roku 1990, kdy byla založena první česká franchisa. V současnosti působí v České republice přes 250 franchisových systémů a sítí.

O soutěži Franchisa roku

Hlavním cílem soutěže Franchisa roku je popularizace franchisového způsobu podnikání. Soutěž chce cíleně udělit ocenění těm konceptům, které představují kvalitu na trhu, mají dobré výsledky a dodržují pravidla Evropského kodexu etiky franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Asociace je členem Evropské franchisové federace a Světové franchisové rady. O posouzení ekonomických dat přihlášených franchisových značek se i ve třetím ročníku soutěže postará společnost KPMG. Hlavními mediálními partnery jsou Ekonom a Hospodářské noviny. Více informací na: www.franchisa-roku.cz