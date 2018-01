Ekonomická aktivita na konci roku nabrala obrátky (Analýzy makroindikátorů)

Česká ekonomika se i nadále veze na vlně globálního hospodářského oživení. Průmyslová výroba v předposledním měsíci loňského roku svým raketovým růstem překonala všechna očekávání a zahraniční obchod i přes vyšší dovozy vykázal nejvyšší listopadový přebytek v historii. Jen stavebnictví zatím na růstovou vlnu úplně nenaskočilo, i když jeho výsledek nakonec není tak špatný.

Český průmysl si v listopadu připsal meziroční růst o 8,5 %. V meziměsíčním vyjádření po očištění o kalendářní vlivy výroba stoupla o skoro neuvěřitelných 3,7 %. Tahounem stále zůstává automobilový průmysl, který přidal 7,5 % a do růstu tak přispěl 1,5 pb. Nejenom že se zvyšuje počet vyrobených aut (jak reportuje sdružení AutoSAP), ale v Česku dochází i k přesunu výroby k modelům s vyšší hodnotou. V domácím průmyslu je také vidět trend modernizace a investic. Produkce výrazně roste například v odvětví elektroniky.

Vedle produkce v průmyslu rostou také tržby. Ty v listopadu přidaly 5,7 %. V posledním čtvrtletí roku znovu pozorujeme velký tlak na zvyšování mezd. V listopadu se odměny za práci v průmyslu zvýšily o 8,4 %. Zaměstnanost byla meziročně vyšší o 2 %. Jejímu dalšímu růstu ale brání nedostatek pracovní síly. Podniky tak i nadále budou investovat do modernizace výroby a budou i nadále nuceny zvyšovat mzdy.

Mírný optimismus přinášejí v posledních měsících čísla ze stavebnictví. I přes nižší listopadové teploty se stavební výroba meziměsíčně mírně zvýšila a její meziroční růst dosáhnul 1,9 %. Zlepšuje se situace v pozemním stavitelství, zatímco inženýrské výrazně zaostává. I dnešní údaje ukázaly, že ve stavebnictví se blízká na lepší časy. Orientační hodnota nových stavebních povolení byla v listopadu vyšší o 51,0 %. Navíc v letošním roce očekáváme výrazný nárůst výstavby infrastruktury díky většímu čerpání evropských fondů. To by mělo popostrčit zejména dynamiku inženýrského stavitelství. Celý stavební sektor by měl letos přidat 6,9 %.

Vysoký přebytek obchodu potvrzuje hospodářskou kondici

Bilance zahraničního obchodu skončila v listopadu v přebytku 11,7 mld. CZK a meziročně si tak polepšila o 3,4 mld. CZK. Dynamika zahraničního obchodu však překvapivě zvolňuje. Vývozy českého zboží a služeb do zahraničí vzrostly pouze o 2,3 % y/y, zpomalily však i dovozy, které meziročně přidaly pouze 2,3 %. Statistika vývozů ukazuje, že čeští exportéři i nadále těží z ekonomické expanze v zahraničí. Poptávka po českých výrobcích, zejména po dopravních prostředcích, elektrických zařízeních a chemických látkách se značně meziročně zvýšila. Struktura dovozů prozrazuje, že za růstem importů stojí jak vyšší poptávka domácností, tak i větší investiční aktivita domácích firem. Vysoká ekonomická důvěra českých domácností táhne nahoru poptávku po spotřebních statcích, jako jsou např. oděvy. Importy nafukovaly také vyšší ceny komodit, a to jak kovů, tak i koksu a ropných výrobků. Výsledek zahraničního obchodu v listopadu sice příjemně překvapil vyšším přebytkem, za celý rok 2017 ale očekáváme mírné meziroční zhoršení, za kterým stojí vyšší dovozy z důvodu vyšších cen komodit a zvýšená investiční aktivita.

Nejenom údaje ze zahraničí, ale i domácí předstihové indikátory naznačují, že se ekonomice v posledním čtvrtletí loňského roku velmi dařilo. Zahraniční poptávka zůstává silná a domácí ekonomická situace mohutně podporuje spotřebu a investice. Posilující koruna zatím hospodářství výrazně nebrzdí. Důležitou zprávou je, že dochází k modernizaci výroby a tím i ke zvyšování produktivity. Do toho domácí podniky mimo jiné tlačí napjaté podmínky na trhu práce. V posledním čtvrtletí loňského roku podle nás ekonomika přidala meziročně výrazně přes pět procent a za celý rok si podle nás připsala růst ve výši 4,5 %. Letos očekáváme další zvyšování investic. To by mělo zajistit pokračování velmi slušné dynamiky, který tak podle nás dosáhne 3,6 %. ČNB tak nebude nic bránit, aby pokračovala v normalizaci úrokových sazeb směrem k neutrální úrovni (3 %). Očekáváme zvýšení sazeb o 25 bb v každém čtvrtletí v letošním roce. Na konci roku by tak repo sazba ČNB měla činit 1,5 %.