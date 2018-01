5 odhadů pro virtuální měny v r. 2018 - zájem institucí, více regulace, pokles bitcoinu, divoká volatilní jízda, růst dalších měn

Analytici odpovídají na otázky výhledu pro virtuální měny v roce 2018.1. Podle Michaela Grahama z Canaccord Genuity bude jednou z hlavních letošních událostí respektive hybných sil zapojení většího množství institucionálních investorů do celé hry. Vysoké zhodnocení a potenciál dalšího růstu láká stále více klasických investorů včetně těch větších "institucionálních".Výrazným posunem v tomto ohledu byl podle Grahama start futures kontraktů v rámci burz Cboe a CME , který dává prostor pro investice v alespoň částečně regulovaném rámci, který institucionální investoři vyžadují.Cboe v tomto ohledu posouvá celou problematiku ještě dále, protože již požádala o možnost uvedení hned několika ETF navázaných na virtuální měny . Pokud dostane zelenou bude to znamenat další prostor pro "tradiční" investory.2. Druhým veledůležitým motivem bude v roce 2018 podle Grahama růst tlaku na regulaci virtuálních měn s cílem snížit jejich enormní volatilitu a rizikovost. Podle Grahama by větší regulace mohla ovšem vést ke ztrátě zájmu části investorů/spekulantů, jež by se následně mohl projevit silným propadem, který by z trhu "vymetl" část fondů zaměřujících se výlučně na virtuální měny . Ty pak mohou mít velké problémy.V roce 2017 přibylo do evidence cca 120 hedgeových fondů zaměřujících se výhradně na virtuální měny , což zvýšilo celkový počet takových fondů na cca 175. Podle některých odhadů jejich počet rychle poroste směrem k 500 subjektů spravujících celkově prostředky ve výši cca 20 mld. USD 3. Většina analytiků od roku 2018 očekává divokou a volatilní jízdu. Ari Paul z BlockTower Capital vidí cenové rozpětí pro bitcoin někde mezi 4 000 - 30 000 USD za kus.Jedním z velkých lákadel například u bitcoinu je podle některých hlasů především štěpení, při kterém se původní řetězec štěpí a k původním mincím majitelé získávají také mince vzniklé odnože ve stejném počtu ovšem s jinou cenou. Celková hodnota se z pohledu majitele tímto krokem může zvyšovat, jak ukazuje příklad bitcoinu a z něj odštěpeného bitcoin cash 4. Podle Erika Voorheese z burzy virtuálních měn ShapeShift je v celkovém portfoliu sledovaných kryptoměn zřejmá slábnoucí role bitcoinu ve prospěch jeho souputníků. Podíl bitcoinu na celkové tržní kapitalizaci během roku 2017 poklesl ze 2/3 na 1/3 a zájem o jeho následovníky se přitom výrazně zvýšil.Tento vývoj má i stinné stránky a podle některých odhadů letos dojde k tomu, že některá měna z TOP 10 letos zcela zkolabuje.5. Výše zmíněný Graham odhaduje, že v tomto roce budeme svědky prvních IPO firem operujících s virtuálními měnami případně s produkty využívajícími blockchainovou technologii. Vzhledem k silné míře regulace IPO na amerických burzách přijdou takové úpisy nejdříve mimo území USA.Blockcainovou technologii mnozí díky jejím převratným možnostem přirovnávají potenciálem k boomu "dot.com" z přelomu tisíciletí.