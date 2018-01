Komentáře k průmyslu - přispěla hlavně energetika, výsledky nad odhady

K růstu průmyslové produkce v listopadu již tradičně přispívala především výroba automobilů a výroba elektrických zařízení, avšak vůbec nejvýznamnějším přispívatelem k růstu produkce byla v listopadu energetika. V listopadu se však až na výjimky dařilo většině průmyslových odvětví. Výjimkou je těžební průmysl, který zůstává v útlumu a do celkové produkce v listopadu opět přispěl negativně.



Důležitým ukazatelem je hodnota nových zakázek, která ukazuje, jak se vyvíjí poptávka a zda se průmyslu bude dařit i v nadcházejících měsících. Vše nasvědčuje tomu, že ano. Nové zakázky v listopadu totiž meziročně vzrostly o 3,3 %, když rychleji rostly zakázky z domácí ekonomiky ve srovnání se zahraničním.

Na pokračující růst produkce podniky reagují nabíráním nových zaměstnanců, když zaměstnanost v průmyslu meziročně vzrostla o 2,0 %. Pozitivní je, že podniky chtějí dále nabírat nové zaměstnance, i když je otázkou, zda na současném pracovním trhu mají ještě firmy vůbec nějakou šanci volné uchazeče o zaměstnání najít.

Na základě předstihových ukazatelů a hodnoty nových zakázek v kombinaci s velmi dobrou hospodářskou situací v eurozóně lze říci, že se průmyslu bude velmi solidně dařit i v nejbližších měsících. Zároveň je však třeba dodat, že tempo růstu produkce kolem 5 % je v roce 2018 s ohledem na kapacitní omezení neudržitelné.