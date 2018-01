Rozbřesk: Potvrdí koruna politickou nezávislost a bude ignorovat hlasování o důvěře i prezidentské volby?

Máme za sebou první obchodní týden nového roku, který podpořil převažující dojem z globální ekonomiky z konce roku minulého - tedy, že globální ekonomika šlape a zřejmě nás čeká další velmi silný kvartál. Na tomto pocitu přitom nic nezměnily ani v pátek zveřejněná americká data (ISM ve službách a payrolls), která byla o něco slabší, než se očekávalo.



Nadcházející týden nebude z pohledu dat na globální úrovni tak zajímavý, jako byl ten první, byť pár důležitých makro čísel by se určitě našlo. Pozornost by mohla přitáhnout například americká inflace či třeba výsledek německého HDP za celý rok 2017 (a implicitně za čtvrtý kvartál). Spíše než data však trhy může zajímat to, jak jejich konkrétní hodnoty zabudují do svých vystoupení, resp. výhledů centrální bankéři z Fedu a ECB.





Méně zajímavý globální kalendář by tak mohlo trochu obohatit dění ve střední Evropě , kde například vedle zasedání polské centrální banky budou zveřejněny výsledky prosincové inflace v České republice a Maďarsku.A konečně nezapomeňme na to, že český kalendář pro druhý týden roku bude opepřen také nepřehlédnutelnými politickými událostmi, a to v podobě parlamentního hlasování o důvěře vládě (středa) a prvního kola prezidentských voleb . K tomu dodejme, že české trhy stěží na tyto dvě politické události budou nějak zásadně reagovat, ale je třeba se připravit na to, že si ČR opět užije pár minut slávy v globálních finančních médiích, jakými jsou agentury Bloomberg či Reuters.

TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna uzavřela páteční obchodování bez výraznějších změn na dohled 25,50 EUR/CZK. Tento týden bude na politické scéně nabitý zajímavými událostmi - ve středu bude menšinová vláda Andreje Babiše žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, v pátek pak začíná první kolo prezidentských voleb.



Korunu zřejmě tyto události nechají tradičně v klidu a více ji budou zajímat například čísla za prosincovou inflaci. Kromě inflace však tento týden nabídne i další zajímavá data o domácí ekonomice. Dnes to bude průmysl, který by měl potvrdit dosavadní solidní čísla z české ekonomiky. V úterý dále data o vývoji nezaměstnanosti a ve čtvrtek o maloobchodních tržbách.



Zahraniční forex

Lehké zklamání z amerických dat (payrolls a ISM ve službách) bylo vystřídáno relativně jestřábími komentáři ze strany centrálních bankéřů z Fedu, takže kurz eurodolaru končil minulý týden těsně nad hranicí 1,20.



Z pohledu dat nebude začátek týdne příliš zajímavý, a tak se eurodolar může zaměřit na vystoupení centrálních bankéřů, eventuálně na výstupy z jednání o velké koalici v Německu.



Ropa

Ropa Brent začíná týdenní obchodování pevně nad hranicí 67 USD/barel, severoamerická WTI pak 61 USD/barel. Nikterak zásadní vliv neměla na ceny páteční data o aktivitě amerických producentů od agentury Baker Hughes. Ta sice reportovala pokles vrtných souprav o 5, celkově na 742, nicméně současné zvýšené ceny ropy nenapovídají tomu, že by se mělo jednat o nástup klesajícího trendu. Je totiž potřeba mít na paměti, že američtí producenti reagují na vývoj cen se zpožděním (16-20 týdnů), proto můžeme v dalších týdnech očekávat naopak další nárůst jejich aktivity.



Tento týden budou ropný trh zajímat tradiční data o zásobách ropy a ropných produktů, v úterý od API, ve středu od EIA. Ta samá agentura navíc v úterý publikuje svůj pravidelný měsíční report o stavu ropného trhu. V pátek nás pak čekají data o aktivitě amerických producentů.