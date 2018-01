Česká inflace zůstala podle nás v prosinci vysoko, koruna může posílit (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Nadcházející týden by měl přinést dobrá ekonomická data. Německý průmysl i indikátor za celou eurozónu zřejmě v listopadu dosáhly silného růstu, což by se mělo projevit jak v HDP měnové unie, tak i na důvěře v ekonomiku v Česku. Americký maloobchod zakončil podle našeho odhady loňský rok příznivě, inflace ale v prosinci zpomalila kvůli vyšší srovnávací základně. U nás se dočkáme tradiční várky měsíčních dat z ekonomiky. Především listopadová čísla o průmyslu a maloobchodu by měla být velmi slušná. Nejdůležitějším indikátorem ale bude prosincová spotřebitelská inflace. Podle našeho odhadu setrval meziroční růst cen na 2,6 %, což je nad konsenzem trhu i prognózou ČNB. Pokud se naše předpověď vyplní, mohla by koruna reagovat posílením díky vyšším šancím na rychlejší utahování měnové politiky ČNB.

Čekají nás příznivá data z USA i Evropy

Německý průmysl podle našeho odhadu v listopadu vzrostl o výrazné 2 % m/m. Dobrou kondici odvětví naznačují indikátory PMI a zároveň by měl výstup korigovat směrem nahoru po předchozích nepříznivých číslech. Říjnový pokles mohl být způsoben i větším počtem mimořádných dovolených.

Průmysl v celé eurozóně zřejmě dosáhl v listopadu růstu 1,0 % m/m především díky očekávanému dobrému číslu z Německa. Celé odvětví by tak mohlo vzrůst v Q4 17 o 0,7 % q/q či ještě rychleji, na což ukazuje extrémně dobrý prosincový PMI.

První odhad růstu německé ekonomiky v celém loňském roce podle nás dosáhne 2,3 %, nejvyššího tempa od roku 2011. Růstových dat o Q4 17 se ale dočkáme až v polovině února.

Spotřebitelské ceny v USA se v prosinci zvýšily podle našich odhadů o 0,1 %. Meziroční dynamika by tak poklesla z listopadových 2,2 % na 2,0 % kvůli vyšší srovnávací základně z roku 2016 dané především růstem cen ropy a pohonných hmot. Jádrová inflace očištěná o volatilní složky by měla stagnovat na 1,7 %.

Americké maloobchodní tržby by měly za prosinec vykázat příznivé tempo růstu. Týkat by se to mělo jak celkových tržeb, tak těch v tzv. kontrolní skupině (bez aut, pohonných hmot, stavebních materiálů), které přímo vstupují do odhadu HDP. Kontrolní skupina tržeb by měla v celém Q4 17 vzrůst dokonce o 6,9 % q/q (anualizovaně), nejrychleji od Q1 11. Americká ekonomika tak zřejmě zakončila loňský rok ve slušné kondici.

Euro na tříletém maximu

Euru se dařilo i na začátku nového roku. Proti dolaru se jeho kurz dostal během minulého týdne až téměř k 1,210 USD/EUR, tedy na tříleté maximum. Společné evropské měně prospěla zveřejněná data z ekonomiky (velmi silné PMI) i pokračující růst výnosů dluhopisů (ECB začala omezovat odkupy aktiv a trhy zároveň očekávají vyšší nabídku). V pátek nicméně přišla korekce. Počet nových pracovních míst v USA sice poměrně výrazně zaostal za očekáváním, ostatní statistiky ale byly silné. Především růst mezd ukázal, že se situace na americkém trhu práce nadále utahuje, což by se mělo projevit v dalším růstu sazeb Fedu.

Čeká nás týden příznivých dat z české ekonomiky

Zahraniční obchod by v listopadu měl vykázat o něco nižší přebytek než v předchozích letech. Projevuje se tak síla domácí poptávky, která zvyšuje dovozy jak investičního, tak spotřebního zboží. Svou roli hrají také zvyšující se ceny komodit.

Listopadový průmysl by měl vzrůst o velmi slušných 0,7 % m/m (SWDA) díky pokračující vysoké poptávce ze zahraničí a dobré náladě v odvětví, o které svědčí například PMI. V listopadu zároveň došlo k nárůstu produkce automobilů. Meziroční dynamika průmyslu nicméně zpomalí kvůli vyšší statistické základně z listopadu 2016.

Prosincový podíl nezaměstnaných by se měl odrazit od svého historického minima dosaženého v listopadu. Jeho růst na 3,7 % ale bude způsoben jen nepříznivými sezónními faktory. Sezónně očištěný údaj by se měl dál snížit díky pokračující expanzi české ekonomiky.

Spotřebitelské ceny v Česku se podle našich výpočtů zvedly v prosinci o 0,3 % m/m kvůli zdražování ve všech hlavních cenových okruzích, především u potravin a jádrových cen. Meziroční inflace by tak měla zůstat na listopadových 2,6 %, což je výše než konsenzus trhu (2,4 %) i odhad ČNB (2,5 %). Pokud se náš předpoklad vyplní, mohla by koruna posílit i směrem k úrovni 25,40 CZK/EUR. Trh je totiž na jakákoliv překvapení u hlavních ekonomických statistik velmi citlivý.

Ve středu bude zveřejněn i třetí odhad HDP v Q3 17 spolu se sektorovými účty. Kromě celkové růstové dynamiky ekonomiky nás bude zajímat vývoj míry úspor a podrobnosti o investicích, kde ty veřejné jsou prozatím zklamáním.

Polská centrální banka ponechá podle našeho výhledu měnovou politiku beze změn. Zrychlení inflace a lepší data z reálné ekonomiky však během příštích měsíců povedou ke změně přístupu NBP a v polovině roku očekáváme zvýšení sazeb – první od roku 2012.

Český maloobchod těží ze stále se zlepšující situace domácností. V listopadu by se v něm už měly promítnout vánoční svátky, kdy tržby pravděpodobně masivně vzrostly díky bezprecedentnímu utažení trhu práce a vysoké důvěře spotřebitelů v ekonomiku.

Koruna na začátku roku poblíž úrovně 25,50 CZK/EUR

Kurz koruny vůči euru se v minulém týdnu pohyboval v pásmu 25,46 až 25,60 CZK/EUR, kam se vrátil před Silvestrem po vypršení nepříznivého efektu konce roku. Kurz nyní ovlivňují především očekávání ohledně budoucí politiky ČNB a také nálada na globálním trhu. To se projevilo v pátek, kdy přípravy investorů na zveřejnění údajů z amerického trhu práce oslabily jak korunu (k hodnotě 25,60 CZK/EUR), tak ostatní regionální měny. V celotýdenním hodnocení si přesto zlotý a forint připsaly zisky ve výši zhruba dvě třetiny procenta.