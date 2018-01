Spekulace nad financováním nových jaderných bloků stále pokračují (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Spekulace ohledně financování nových jaderných bloků sílí.

Senát se zajímá o změnu daňového zvýhodnění fondu kvalifikovaných investorů.

Prodej mediální skupiny CME se může komplikovat.

Evropské akciové trhy by dnes měly zahájit obchodování výraznějším růstem.

Tento týden by měl přinést dobrá ekonomická data ze všech oblastí. V rámci Evropy se dočkáme listopadových čísel z průmyslu v Německu i za celou eurozónu, kde oba zřejmě dosáhly silného růstu. V Americe můžeme čekat v pátek příznivé tempo růstu maloobchodních tržeb za prosinec. Zveřejněna budou také data za inflaci, kde dojde v prosincových číslech ke zpomalení kvůli vyšší srovnávací základně.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy uzavřely první obchodní týden tohoto roku dosažením nových historických maxim. Dařilo se všem hlavním indexům. Průmyslový Dow Jones v pátek vzrostl o 0,9 %, S&P 500 index přidal 0,7 % a technologický Nasdaq si polepšil o 0,8 %. V rámci širšího indexu S&P 500 se nejvíce dařilo informačním technologiím (+1,2 %). Druhé místo obsadila trojice sektorů zdravotní péče, surovin a prodejců zbytného zboží se ziskem 0,9 %. Menší ztrátu utrpěly pouze utility (-0,1 %).

Asijský region ukončuje první obchodní den optimisticky. Daří se trhům japonským (+0,9 %), čínským (+0,4 %), jihokorejským (+0,6 %) či indickým (+0,5 %). V Japonsku si nejlépe vedly především utility (+1,7 %) a nemovitosti (+1,6 %). Jediným ztrátovým sektorem byly energie, když přišly o 0,5 % hodnoty.

ČEZ

Do března má vláda rozhodnout o způsobu financování dostavby jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Pokud by se nestihlo rozhodnout v tomto termínu, hrozí, že by tak nemusel být včas do roku 2035 postaven nový reaktor v Dukovanech, kdy začnou dosluhovat stávající bloky. Již před koncem roku ministr průmyslu Hüner uvedl, že ČEZ je dost silný na to, aby nový blok za 200 mld. CZK zaplatil sám. Tento návrh však ČEZ odmítá a navrhnul rozdělení ČEZ na dvě oddělené entity, kde jedna by byla v plném vlastnictví státu. Ministrovi se tento nápad však nelíbí a odmítá se zatím vyjádřit nad jeho preferovanou variantou.

Senátor Libor Michálek (Piráti) chce omezit daňové zvýhodnění fondů kvalifikovaných investorů. Dle něj firmy využívají možnosti snížit si sazbu daně z 19 % na 5 % díky tomu, že se zapíší na burze jako fond kvalifikovaných investorů, ale přitom již nemusí být v této oblasti aktivní. Kromě jiných společností i ČEZ využívá tuto formu daňové optimalizace a vyčlenil sem své obnovitelné zdroje energie. Česká národní banka zaujala k novele neutrální stanovisko.

CME

Ohledně případného prodeje CME do rukou čínské investiční skupiny CEFC a finanční skupiny Penta již nějakou dobu nebyly další informace. Jednou z možností, proč tomu tak může být u obchodu za přibližně 2 mld. USD, je fakt, že majoritnímu vlastníku CME, společnosti Time Warner, se komplikuje jeho vlastní prodej. Prodej Time Warner, kterého plánuje převzít americký telekomunikační gigant AT&T, byl zamítnut americkou vládou a o osudu celé transakce nyní bude rozhodovat soud.