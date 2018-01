Průmysl ke konci loňského roku nabral raketové tempo (Komentář)

Nejenom údaje ze zahraničí, ale i domácí předstihové indikátory naznačují, že se ekonomice v posledním čtvrtletí loňského roku velmi dařilo. Zahraniční poptávka zůstává silná a domácí ekonomická situace mohutně podporuje spotřebu a investice. Posilující koruna zatím hospodářství výrazně nebrzdí. Důležitou zprávou je, že dochází k modernizaci výroby a tím i ke zvyšování produktivity. Do toho domácí podniky mimo jiné tlačí napjaté podmínky na trhu práce. V posledním čtvrtletí loňského roku podle nás ekonomika přidala meziročně výrazně přes pět procent a za celý rok si podle nás připsala růst ve výši 4,5 %. Letos očekáváme další zvyšování investic. To by mělo zajistit pokračování velmi slušné dynamiky, který tak podle nás dosáhne 3,6 %. ČNB tak nebude nic bránit, aby pokračovala v normalizaci úrokových sazeb směrem k neutrální úrovni (3 %). Očekáváme zvýšení sazeb o 25 bb v každém čtvrtletí v letošním roce. Na konci roku by tak repo sazba ČNB měla činit 1,5 %.