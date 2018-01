Goldman Sachs: Co čekat a na jaké obchody vsadit v roce 2018

2018 bude dalším rokem, který bude dle americké investiční banky Goldman Sachs svědčit rizikovějším druhům aktiv. Vést budou akciové a komoditní trhy, méně se pak bude v tomto roce dařit kreditním trhům a jako nejméně atraktivní aktiva vidí Goldman Sachs dluhopisy. Extrémně úspěšný rok 2017 by se nicméně opakovat neměl. Trend pozitivních, ale snižujících se výnosů by měl trvat minimálně do konce aktuální dekády, soudí Goldman Sachs.

Globální ekonomický růst by měl dosáhnout svého vrcholu v druhém kvartálu tohoto roku. Aktuální stav světové ekonomiky se stabilním růstem a nízkou inflací by se měl s blížícím se koncem ekonomického cyklu a utahováním politiky centrálních bank pozvolna obracet. To negativně zasáhne absolutní výnosy i výnosy se zohledněnou rizikovostí.

Energetické komodity tvoří dle Goldman Sachs jedinou výjimku v nadcházejícím období snižujících se výnosů. Po letech stagnace nastoupila na pozitivní vlnu ropa. Tomu přispívají i kvóty OPEC, které tlačí celkovou celosvětovou produkci na relativně nízké hodnoty.

Ekonomický režim, vyznačující se nízkou volatilitou, by měl v blízké době pokračovat. Situaci by v delším výhledu mohlo změnit hromadnější navýšení sazeb světovými bankami nebo případné výraznější zpomalení globálního ekonomického růstu. Analytici Goldman Sachs ale medvědí trh v tomto roce nečekají.

Hospodářské zpomalení samo o sobě nemusí být pro rizikovější aktiva špatnou zprávou. Zvlášť když je podle aktuálních makroekonomických dat recese ještě daleko. Riziko významnější korekce ale není díky vysokým valuacím trhů zanedbatelné.

Dlouhá pozice na rizikovějších typech aktiv zůstává podle Goldman Sachs rozumnou volbou, alespoň dokud se nezvedne volatilita na trzích. A to i v případě vyšších úrokových sazeb. Musí být ale podpořena pokračujícím ekonomickým růstem. Analytici Goldmanů také dodávají, že nuance regionálních trhů budou mít v roce 2018 na úspěšnost investic ještě větší vliv než v předešlých letech.

Co se týče amerického trhu, vidí Goldman Sachs největší nebezpečí pro rizikovější aktiva v inflaci, která vyvolá další zvyšování sazeb. Ty by na oplátku zpomalily růst americké ekonomiky, zvýšily riziko recese a zároveň omezily firemní valuace a reálné investiční výnosy, uzavírá zpráva Goldman Sachs.





Top doporučení Goldman Sachs pro rok 2018

1) Krátká pozice vůči desetiletým americkým Treasuries (Goldman Sachs pozici otevřel k 16/11/2017 s cílem 3 %, aktuálně 2,45 %)

2) Dlouhá pozice na měnovém páru EUR/JPY (Goldman Sachs pozici otevřel k 16/11/2017 s cílem na 140, aktuálně 135,22, revidovaný stop loss 128)

3) Dlouhá pozice na indexu rozvojových trhů MSCI EM (Goldman Sachs pozici otevřel k 16/11/2017 s cílem na 1300, aktuálně 1184,21)

4) Sázka na inflaci v eurozóně (dlouhá pozice na Euro 5-year 5-year forward inflation skrze swapy, Goldman Sachs pozici otevřel k 16/11/2017 s cílem na 2 % a stop úrovní 1,5 %, aktuálně na 1,73 %)

5) Dlouhá pozice na vzájmeném vztahu indexu EMBI Global Index (dluh emerging markets) s iBoxx USD Liquid High Yield Index (likvidní, vysoce úročené americké dluhopisy). Indexováno k 16. listopadu 2017 na 100 bodech, cílem je 106 bodů, aktuálně obchodováno na 100,69)

6) Dlouhá pozice na váženém měnovém koši INR, IDR, KRW ku váženému měnového koši SGD, JPY. Indexováno na hodnotě 100 bodů k 16. listopadu 2017, cíl 110 bodů, aktuálně se obchoduje na 101,55)

7) Dlouhá pozice na volatilitou váženém měnovém koši košíku BRL, CLP, PEN s vahami 0,25, 0,25, 0,5 proti americkému dolaru (pozice indexována na hodnotě 100 k 16. listopadu 2017, cílem 108 bodů, aktuálně se obchoduje na 102,04).