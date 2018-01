Farmaceutické firmy zdraží stovky léků včetně Viagry. Zatím jen v USA

Velké farmaceutické skupiny už zdražily nebo se chystají zdražit stovky druhů léků. Zatím jen ve Spojených státech.

Výrobci léčiv zvýšili začátkem letošního roku v USA ceny více než tisícovky léků a dalších zdravotnických výrobků. Na vině je zvyšující se míra inflace i to, že farmaceutické skupiny ceny léků delší dobu neupravovaly. Největší americká farmaceutická společnost Pfizer pak na seznam dražších produktů dodala 148 položek, jejichž cena vzrostla o šest až 13,5 procenta. Tvrdí to analytici listu Financial Times s tím, že průměrné zdražení odpovídá bezmála devíti procentům.

Mezi nimi se také ocitla Viagra, která patří mezi nejznámější výrobky Pfizeru, nebo Lyrica, která se používá při léčbě epilepsie nebo neuropatické bolesti. Pozadu ale nezůstaly ani ostatní farmaceutické skupiny jako Allergan, GlaxoSmitKline, Gilead, Shire, Bioten, Teva, Baxter nebo Viiv, které ceny svých výrobků zvýšily rovněž.

Shkreliho memento

Většina cenových navýšení se udržela pod desetiprocentní hranicí, avšak výrazně nad aktuální americkou mírou inflace, která dosahuje 2,2 procenta. Někteří výrobci však zdražili i daleko více. Například britská společnost Hikma upravila ceny směrem vzhůru u několika bolest tišících léků o 75 až 90 procent. „Kdyby General Motors zdražily svá lehká užitková vozidla v čtyřikrát vyšší míře, než odpovídá inflaci, pravděpodobně by neprodaly ani jediný takový vůz. Poptávka po lécích není tak elastická, a proto ceny mohou takto vzrůst,“ řekl listu Financial Times Michael Rea, šéf společnosti Rx Savings, která nabízí aplikaci pomáhající lidem snížit jejich výdaje na léky.

Zvýšení cen mnoha farmaceutických společností na americkém trhu považují mnozí analytici za velice odvážný krok. Někteří dokonce hovoří doslova o hazardu, obzvláště v kontextu toho, že politici se před časem rozhodli si na ceny léků na největším a nejziskovějším farmaceutickém trhu světa posvítit.

Před více než rokem se staly tématem také kampaně před prezidentskými volbami. Kandidátka demokratů Hillary Clintonová ostře kritizovala Martina Shkreliho, který neblaze proslul zdražením medicíny pro léčbu rakoviny a AIDS o pět tisíc procent. Do farmaceutických společností se po svém volebním vítězství obul i Donald Trump, které by podle něj šly za zvýšení cen léků i přes mrtvoly.

Skutečné zdražení prý menší

Pro Pfizer je novoroční zdražení už třetí za posledních dvanáct měsíců. Naposledy zvýšil ceny u 91 svých výrobků loni v červnu. Lyrica je meziročně dražší o 29, Viagra dokonce o 39 procent. A to i přesto, že u Viagry je od prosince na trhu dostupná generická verze.

Podle mluvčího společnosti Pfizer je však přístup k cenovým úpravám „pečlivě zvažovaný a zodpovědný“ s tím, že cena většiny léků z její dílny zůstala nezměněna. Pfizer prý navíc také stojí za programem na podporu dostupnosti svých léků pro sociálně slabší pacienty. Současně odmítl komentovat, zda se k dalšímu zdražení chystá přistoupit letos v červnu po vzoru zdražení loňského.

Výrobci léků zvýšení cen obhajují mimo jiné tím, že ne všechno jde do jejich kapes. Hlavně proto, že z ceníkových cen nabízejí svým odběratelům velké slevy. Výsledný vážený cenový průměr tak prý v případě Pfizeru znamená meziroční zdražení jen o tři procenta. Podle Financial Times se ale zmíněné slevy týkají především válečných veteránů nebo spotřebitelů s velmi nízkým příjmem.

Luxturna zná svou cenu

Naproti tomu příznivou cenovou politiku zvolila společnost Spark Therapeutics, která před časem slavila úspěch se svou genovou terapií. Získala totiž povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration) k uvedení léku Luxturna na trh, jenž si dokáže poradit s dědičnou dětskou slepotou.

O schválení genové terapie pro léčbu slepoty jsme psali zde.

Mezi vánočními svátky se spekulovalo, že léčba vyjde na milion dolarů pro obě oči. Spark Therapeutics už spekulacím učinila přítrž a cenu oznámila: 850 tisíc dolarů, tedy asi osmnáct milionů korun. Unikátní je ovšem to, jak firma bude cenu léčby pacientům, respektive zdravotním pojišťovnám, účtovat. Konečná výše úhrady totiž bude záviset na tom, jak bude terapie účinná.

Společnost prý také momentálně vede jednání s pojišťovnami o způsobu placení. Ty za Luxturnu zaplatí celou částku, ovšem pokud se zdravotní stav pacientů do třiceti dnů, respektive třiceti měsíců, nezlepší, Spark Therapeutics část ze zaplacené ceny léku vrátí.

I přes poměrně velkorysý systém úhrady léčby bude podle odborníků největší výzvou pro Spark najít své první pacienty. Terapie je totiž skutečně extrémně drahá. Kromě toho počet pacientů s dědičnou formou slepoty, kteří jsou pro léčbu vhodní, není velký. V USA se sice hovoří o jednom až dvou tisících lidí, kteří dědičnou slepotou trpí, ale účinnost terapie bude snížena u těch, kde už choroba dospěla do rozvinutějších stádií.

Generální ředitel Spark Therapeutics Jeff Marrazzo však vyjádřil optimismus a přesvědčení, že Luxturna představuje průlom. „Věříme, že budeme moci investovat do dalšího revolučního výzkumu,“ řekl agentuře Bloomberg.

