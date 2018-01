Nejprodávanější elektromobily ukazují, že Tesle šlape na paty konkurence

Elektromobily začínají být nezanedbatelnou částí celkových prodejů automobilů a automobilky se podle toho také začínají chovat. Největší mediální pozornost si stále získává Tesla, ale jak poukazuje Travis Hoium na stránkách Fool.com, není ani zdaleka jedinou společností, která do tohoto segmentu investuje. A její celkový vliv nemusí být ani tak velký, jak naznačuje její kapitalizace. Poslední čísla prodejů elektromobilů v USA sice ukazují, že Model S je stále nejpopulárnějším vozem v této kategorii, ale jeho prodeje mohou být v roce 2017 nakonec nižší než v roce 2016. A Tesle podle čerstvých čísel šlape zdatně na paty konkurence.



Následující obrázek ukazuje vývoj měsíčních prodejů elektromobilů v USA v letech 2010–2017:





Zdroj: Inside EVs



V roce 2016 prodala Tesla 28 896 vozů Model S, během 11 měsíců roku 2017 prodala jen 22 085 těchto aut. Prodeje Modelu X pravděpodobně letos vzrostou jen mírně (vloni jich automobilka prodala 18 015). Zdaleka nejvíce se letos ale hovořilo o Modelu 3, zatím se jich ovšem prodalo jen 712. Výborný rok má naopak Chevy Bolt od General Motors. Během prvních 11 měsíců se totiž v USA prodalo 20 070 těchto vozů. GM je sice v celkovém počtu vozů v tomto segmentu stále za Teslou, ale už se jí blíží.



GM tvrdí, že v roce 2018 přijde na trh s dvěma novými elektromobily a do roku 2023 jich chce představit 18 s tím, že nakonec bude vyrábět pouze elektromobily. Tato automobilka také učinila velký pokrok směrem k autonomnímu řízení a v roce 2019 chce představit vůz, který již bude schopen plně řídit sám sebe. GM se tedy sice nehřeje ve světle mediální pozornosti tak jako Tesla, ale pozornost si jistě zaslouží.



Pomalý start do segmentu elektromobilů měla Toyota, ale i přesto je její Prius Prime třetím nejprodávanějším vozem. Tento hybrid má sice dojezd jen 25 mil, ale to jej už kvalifikuje na elektromobil podobně, jako tomu je u Chevy Volt. Toyta po počátečním váhání oznámila, že po roce 2020 bude vyrábět více než 10 modelů elektromobilů. Přidává se tak k řadě dalších automobilek, které uznávají, že baterie se stávají budoucností osobní automobilové dopravy.



Pořadí prvních deseti nejprodávanějších elektromobilů v USA od ledna do listopadu 2017 shrnuje následující tabulka:

Zdroj: Inside EVs