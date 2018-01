DOWER-D: Proč letos sázet na lednový růstový efekt?

Vstup do nového roku, navíc ve zkráceném týdnu, byl na tuzemském akciovém trhu razantnější než se možná čekalo. Jak jsme psali již v týdnu. Investoři se do investování vrhli "z mosta do prosta". Tlak minoritních akcionářů na ochranu vlastních zájmů v ČEZ, nákupní doporučení k akciím Erste Bank, graf 1, další a nejspíš poslední zvýšená nabídka na odkup akcií Fortuny a sílící tlak PKN Orlen na obranu jeho zájmů v Unipetrolu. To všechno jsou momenty, které nepřímo posilují lednový růstový efekt.



Graf 1:Erste Bank, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.1.2018!











Na první pohled byl v uplynulém týdnu nejviditelnějším "kurzo-trendotvorným" momentem překvapivý a nečekaný růst ceny akcií Erste Bank. Souvisel se zveřejněním zprávy analytiků Deutsche Bank k tomuto titulu. Vydali současně i nově nákupní doporučení "držet“ s cílovou cenou v přepočtu aktuálním kurzem koruny k euru zhruba 1070 Kč/akcie. Sázejí na růst díky hospodaření banky a zlepšujícím se podmínkám v regionu střední a východní Evropy. Přidalo se i "sektorové doporučení" pro celý bankovní sektor v CEE regionu. Z pohledu portfolií drobných investorů je informace velmi důležitá i směrem k akciím Komerční banky, graf 2.



Graf 2: Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 5.1.2018!











Přidaly se i velmi solidní objemy u Unipetrolu. U něj, podobně jako i u Fortuny, zůstává klíčovým momentem směrem k růstu ceny akcií nabídka na odkup všech akcií ze strany většinového vlastníka, to znamená PKN Orlen. V případě Fortuny je většinovým vlastníkem Penta. V souvislosti s nabídkou Penty doporučuje v DOWER-D zvážit doporučení analytiků Komerční banky, kteří změnili své dřívější doporučení na „prodat“ a potvrdili cílovou cenu 198 Kč/akcie. Ani DOWER-D už nedává Fortuně příliš velkou šanci na další růst a přiklání se buď k prodeji akcií nebo k přijetí nabídky většinového akcionáře.



Hlavní dění, byť ne tolik patrné na první pohled, se však odehrávalo a ještě bude odehrávat kolem akcií ČEZ. Doporučujeme především sledovat aktuální vývoj. Ten sledujeme i na facebooku Dower-D.



