Víkendář: Zoufalý pokus jménem Spojené státy evropské

Lídr německých sociálních demokratů Martin Schulz se domnívá, že přišel na výborný nápad. Když jeho strana souhlasila s obnovením koaličních jednání s Angelou Merkelovou, začal Schulz na Twitteru volat po vytvoření Spojených států evropských. Chce toho dosáhnout uzavřením nových dohod a země, které by je nepodepsaly, by „automaticky odešly z EU“. Nová federální EU by podle bývalého předsedy Evropského parlamentu stála pevně proti nacionalistickým hnutím v zemích jako Nizozemí, Německo, Francie či Rakousko. Podle Billa Witze z The American Conservative ale o moc dobrý nápad nejde a vysvětluje proč.

Schulz sám sebe nazývá „radikálním proevropanem“. Proti jeho návrhům se ale rychle postavila řada konzervativních politiků včetně spolupracovníka Merkelové Petera Altmaiera, který je považuje za nerealistické. Schulzovy nápady jsou ale překvapivé pro řadu dalších lidí, i když jeho eurofanatismus nabíral v poslední době na obrátkách. Například během volební kampaně tvrdil, že EU má alternativu, ale tou je pouze Evropa minulého století. Tedy Evropa plná vražd, mocností a autokracií. A to podle Schulze není jeho Evropa, ani Evropa sociálních demokratů.



Schulz byl pevně přesvědčen o volebním úspěchu, ale německá veřejnost jeho arogantní chování odmítla. Namísto toho, aby po volebním debaklu odešel, odmítl koaliční jednání s Merkelovou. Ta se proto pokoušela vytvořit „jamajskou koalici“, ale nepodařilo se jí dosáhnout úspěchu. A proto se znovu začalo hovořit o koalici mezi ní a Schulzem. Ten se mezitím snaží vylepšit obrázek své strany u veřejnosti, ale volání po Spojených státech evropských k tomuto cíli povede jen těžko. Němci jsou sice zastánci EU, ale určitě nepodporují její federalizaci.





Federalismus je snem jen malé skupiny elit, která žije v bruselské bublině. Francouzský prezident Emmanuel Macron tak na rozdíl od Schulze postupuje salámovou metodou. Chce, aby pravomoci byly přesouvány do Bruselu jen velmi pomalu. A to je možná důvod, proč on volby vyhrál, ale Schulz ne. A je možné, že Schulzův poslední pokus vrátit se do vrcholné politiky díky svému „radikálnímu proevropanství“ nakonec skončí tím, že bude znamenat jeho politický konec. Prospělo by to celé Evropě , míní americký konzervativec Wirtz, jehož příspěvky nalezneme i na stránkách Newsweek, the Mises Institute, Le Monde či Le Figaro.