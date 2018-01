Dogecoin: Parodie za miliardu dolarů

Už logo kryptoměny dogecoin, které obsahuje hlavu psa plemene Šiba-Inu z internetového memu, napovídá, že se jedná o parodii. Dogecoin spatřil světlo světa kryptoměn v prosinci 2013 a od té doby se událo mnoho změn. Z pouhého vtipu se stala měna, která po Vánocích poprvé dosáhla tržní kapitalizace v objemu 1 miliardy dolarů a postupně dále roste. Za poslední měsíc zhodnotila přibližně o 420 procent.





Zdroj: coinmarketcap.com

Hlavní výhodou této kryptoměny je její relativně nízká cena oproti její nejobchodovanější konkurenci bitcoinu. Dá se totiž pořídit již za jeden cent. Navíc po propadu bitcoinu hledají investoři nové možnosti. A tak alternativní virtuální měny, kterým v současné době korunuje ripple a ethereum, zažívají hvězdný start.

Raketový nárůst některých kryptoměn oproti bitcoinu zajímá kromě investorů i evropský úřad Europol. To se týká především kryptoměn jako monero. Technologie blockchain, na jejímž základě pracuje zmíněný bitcoin, pečlivě zaznamenává konkrétní údaje každé transakce. Monero na druhou stranu využívá šifrovací technologii znemožňující sledování svého pohybu, a to má samozřejmě své fanoušky i v řadách subjektů zapojených do nelegálních aktivit.

Zdroj: coinmarketcap.com

Otázkou nicméně zůstává, do jaké míry jsou kryptoměny nafouklou bublinou. Přílišná investiční dychtivost znepokojuje mimo jiné i samotného zakladatele dogecoinu, Jacksona Palmera, který z týmu v roce 2015 odešel. Ten na webu CoinDesk vyjádřil svůj údiv nad tím, že přestože software dogecoin už dva roky nevydal žádný update, má kapitalizaci vyšší než jednu miliardu dolarů. Nezbývá než doufat, aby kryptoměna s psí hlavou nenasadila psí hlavu i investorům.

Zdroj: CNBC, Bloomberg, coinmarketcap.com