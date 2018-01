Perly týdne: Místo čínských investic trapný podvod a samořídící revoluce ve financích

Trhy, ekonomika, politika – prožili jsme mimořádný rok, važme si našeho teplého blahobytu



Který akciový trh udělal investorům v minulém roce největší radost? Pokud bychom soudili na základě návratnosti jednotlivých ETF, tak nejvíce se radovali investoři držící ETF polských akcií, který posílil o téměř 55 %. Více jak 50 % návratnost nabídl i argentinský a rakouský ETF (v dolarovém vyjádření). Americké akcie si i minulý rok vedly relativně dobře, americký ETF si připsal 22,3 %, nicméně to je mnohem méně, než zmíněná elita. Ve výjimečně dobrém investičním roce 2017 si pak nejhůře vedly akcie v Rusku, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii:





Mimořádně šťastný rok i jinde: Pozitivní zprávy se minulý rok netýkaly jen akciových trhů. Nizozemská pobočka americké Flight Safety Foundation před několika dny informovala, že bylo dosaženo dříve nemyslitelného cíle: V roce 2017 nedošlo k jedinému úmrtí cestujícího kvůli pádu letadla (data sice nepočítají s pády vojenských a nákladních letadel a také pády způsobené mezinárodními konflikty).



Přírodní katastrofy se ovšem kupí: Účtování s minulým rokem na druhou stranu bohužel naznačuje, že v oblasti škod způsobených přírodními katastrofami žádného pozitivního rekordu dosaženo nebylo, naopak. Jak ukazuje následující obrázek, v USA došlo minulý rok k 15 katastrofám, které způsobily škody vyšší než 1 miliardu dolarů. Stačila ještě jedna taková a byl by vyrovnán předchozí nechvalný rekord z roku 2011:

Možná ani nevíme, jak dobře nám v zimě je: Eurostat přišel tento týden se zajímavým grafem, který můžeme považovat za nevšední měřítko blahobytu v jednotlivých evropských zemí. Výše sloupců ukazují, jak velká část populace si nemůže dovolit „adekvátně vytopit svůj domov“ (data jsou z roku 2016). Průměr EU dosahuje téměř 9 %, což znamená, že zhruba každý jedenáctý člověk v Unii tráví zimu v nedostatečně vytopeném bytě, či domě. Mnohem hůře jsou na tom v Bulharsku, kde si dostatečné topení nemohou dovolit téměř čtyři lidi z deseti. Zle na tom jsou lidé i v zemích jako Litva, Řecko, Kypr, či Portugalsko. V záři ekonomického blahobytu se naopak doslova vyhřívají Finové, Lucemburčané, Švédové, Nizozemci, či Rakušané. A v neposlední řadě i my. Podle grafu si totiž u nás nemohou adekvátní teplotu v bytě dovolit asi 4 % populace. Jsme na tom tedy podobně, jako v Německu:

Byznys – generická bomba, optimismus od Fordu a samořídící finanční revoluce



Generická bomba: Bloomberg Gadfly následujícím grafem poukazuje na to, jak v posledních letech prudce roste počet generických léků schválených k prodeji v USA. Ke změně došlo zejména poté, co v čele americké FDA stanul Scott Gottlieb. Vyšší počet schvalovaných léků pak má dalekosáhlý dopad na celé odvětví zdravotní péče, negativně pak ve formě vyššího konkurenčního tlaku doléhá zejména na farmaceutický průmysl. To se mimo jiné projevilo například na propouštění velkého počtu zaměstnanců společnosti TEVA.

Ekonomický optimismus F-série: Společnost Bespoke tento týden přináší graf s vývojem prodejů vozů Ford F-Series. Tyto „trucky“ jsou jednak produktem s vyšší marží než klasické osobní vozy a jejich rostoucí prodeje tak Fordu značně svědčí. A také jsou oblíbeny mezi majiteli menších společností a živností, takže jejich vyšší prodeje mohou sloužit jako indikátor toho, jak si vede tento sektor ekonomiky. V grafu jsou vyznačeny prosincové prodeje daného roku a je zřejmé, že loňský prosinec byl výjimečně dobrý. Bespoke k těmto číslům dodává, že za celý rok 2017 vzrostly prodeje tohoto modelu o 10 % a šlo tak o čtvrtý nejlepší rok od roku 1996 (a nejlepší rok od roku 2005).

Samořídící revoluce ve financích: Na investičním webu Fool.com jsme se tento týden mohli dočíst o změnách, které samořídící auta pravděpodobně vyvolají ve finančním sektoru a hlavně v pojišťovnictví. Dceřiná společnost Alphabetu Waymo je podle počtu kilometrů ujetých autonomními vozy v popředí samořídící revoluce. Je si dobře vědoma toho, že vedle technických oříšků bude muset vyřešit i problém pojištění autonomních aut. Rozhodla se proto využívat služeb australského pojišťovacího startupu Trov, který jí nyní poskytuje pojištění jak pro lidi, tak pro vnitřní vybavení samořídících aut testovaných Waymem.



Společnost Waymo si tak vybrala firmu, která nemá žádnou předchozí zkušenost s tradičním pojištěním aut. Vznikla v roce 2012, financování jí poskytla i Munich Re, která bude nyní zajišťovat rizika spojená s programem pojištění poskytovaného společnosti Waymo. Trov doposud pojišťovala elektroniku, či luxusní zboží a její klienti k tomu mohli využívat mobilní aplikaci. Ta jim mimo jiné umožnila časově flexibilní nastavení pojištění na konkrétní časové období. Waymu se podle WSJ líbila právě tato schopnost poskytovat pojištění na jednotlivá „mikroobdobí“. V případě autonomních vozů tedy i na jednu jedinou jízdu.



Je pravděpodobné, že posun k samořídícím vozům bude mít na pojišťovnictví dalekosáhlý dopad. Například společnost Accenture odhaduje, že mezi lety 2020 – 2035 klesnou pojistné prémie v USA o více jak 15 %. K tomu pravděpodobně nastane posun ke službám podobným tomu, co nabízí Trov. A ten by se v případě úspěchu v této oblasti nakonec mohl rozhodnout, že se stane obchodovanou společností.





U nás doma - čínský podvod a podnikatelský prezident



Čínský podvod: Na ihned.cz jsme tento týden mohli najít rozhovor s vědcem Janem Procházkou, který věří, že má v ruce převratný vynález baterie. Jeho firma HE3DA už vyrábí prototypy, chystá projekt nové továrny. „S Číňany, o kterých jsme přesvědčeni, že nás podvedli, spolupráce nevyšla. Továrnu ale příští rok dostavíme s pomocí jiných investorů“, říká Procházka. Ohledně výroby baterií uvedl: „Různí partneři už by po nás chtěli kapacitu megawatthodin, ale to ještě bohužel nejsme schopni. Začali jsme z už vyrobených baterek montovat domácí úložiště, ale v zásadě jsou naše baterie pořád prototypy. Stále ladíme linku, navíc to ještě nejsou certifikované výrobky, k certifikaci přistoupíme až před rozjetím masové výroby v Horní Suché“.



Ohledně „spolupráce“ s čínskými investory Procházka uvedl: „To pro nás bylo velké poučení. Číňany jsme - naštěstí až na katodový prášek a separátor, obojí z nanomateriálu - bohužel nechali nahlédnout do všeho. A dnes jsme přesvědčeni, že jim nešlo o nic jiného než o krádež našeho patentu… Jeden člen delegace čínského miliardáře Chu Jüan-pina ve chvíli, kdy jsme s ostatními byli v rohu místnosti, sáhl do boxu pro katodu, rozbil ji a prach z ní si dal do kapsy svých kalhot. Jeden z našich pracovníků si toho ale všiml a upozornil nás. Bylo to velmi trapné, museli jsme mu říct, ať to vysype do koše“.





Podnikatelé mají o prezidentovi jasno: Idnes.cz tento týden informuje, že „podnikatelé by jako novou hlavu státu vybrali bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše“. Jeho totiž v anketě Hospodářské komory podpořilo 28 % dotázaných, současného prezidenta jen 20 %. Mezi velkými podnikateli s více než 250 zaměstnanci podpořilo Drahoše dokonce přes 40 % podnikatelů. Podle ankety si nejvíce přejí, aby nová hlava státu podporovala jejich aktivity v zahraničí, na druhém místě skončilo vetování zákonů a ovlivňování důležité legislativy.