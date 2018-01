ETN (Exchange-traded note) a úvěrové riziko...

ETN přináší možnou ztrátu kvůli problémům s podkladovým emitentem.

Jednou z variací ETF jsou ETN (Exchange-traded note), dluhový nástroj, jehož výnosy jsou spojeny s výkonem konkrétního benchmarku. K výhodám ETN patří, že dokonale sledují podkladové aktivum (nedochází k odchylkám) a že mohou představovat příležitost pro daňové úlevy (efektivnost) v určitých třídách aktiv. Jelikož jsou ETN dluhové cenné papíry, je s nimi spojena nevýhoda v podobě úvěrového rizika emitující instituce. To znamená, že pokud by emitent (banka) vyhlásil úpadek, nebyl by schopen dostát svým závazkům vůči investorům. I přesto že je pravděpodobnost bankrotu takové instituce velmi malá, tak nás nedávná finanční krize naučila „nikdy neříkej nikdy“.

Například během krize zaniklá banka Lehman Brothers byla významným emitentem ETN.