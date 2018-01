Průzkum Randstad: téměř polovina zaměstnanců věří, že v roce 2018 dostane přidáno

Z posledního globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že nálada mezi zaměstnanci se na přelomu roku vylepšuje. S ohledem na dobré finanční výsledky zaměstnavatelů téměř polovina zaměstnanců očekává, že dostane v roce 2018 přidáno.

Celkově se nálada zaměstnanců s ohledem na ekonomickou situaci v zemi a finanční výkonnost zaměstnavatele oproti loňskému roku zlepšuje. Zlepšení ekonomické situace očekává 64 % dotazovaných. Téměř tři čtvrtiny respondentů průzkumu uvádí, že si jejich zaměstnavatel v roce 2017 počínal ekonomicky lépe než v roce 2016 a celých 80 % očekává, že finanční výkonnost jejich zaměstnavatele bude v roce 2018 ještě lepší než v roce 2017.

To je mimo jiné důvod, proč se oproti loňskému roku zvýšilo i očekávání zaměstnanců, že se v letošním roce dočkají nárůstu mzdy nebo bonusů. Zvýšení mzdy v letošním roce očekává celkem 46 % zaměstnanců a 50 % předpokládá, že na konci fiskálního roku svého zaměstnavatele obdrží jednorázovou finanční odměnu.

„Růst mezd stále není zdaleka u konce. Mzdy loni rostly v některých odvětvích i v desítkách procent, zejména tam, kde byly platy velmi nízké, zároveň ale rostly ceny zboží a služeb. Z našeho posledního průzkumu o atraktivitě zaměstnavatelů Randstad Employer Brand Research jednoznačně vyplývá, že na prvním místě je pro zaměstnance plat – čím více se pohybuje pod celostátním průměrem, tím více. Navíc lidé příliš neslyší na dorovnávání mzdy prostřednictvím různých výkonových a bonusových složek, což bylo dosud ze strany zaměstnavatelů preferované řešení,“ upozorňuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad.

Průzkum se zaměřil i na schopnost respondentů udržet si dobrou pozici na trhu práce. „Velká většina zaměstnanců cítí vlastní zodpovědnost za udržení své zaměstnatelnosti. Celkově to v průzkumu tvrdí 83 % dotazovaných Čechů,“ komentuje Alžběta Honsová. „Vzhledem k rychlosti rozvoje prakticky všech oborů trhu jde o velmi důležitou otázku. S nástupem nových technologií se inovují procesy, některé profese zanikají a jiné zase vznikají. Pokud lidé chtějí udržet krok, musí investovat do svého průběžného vzdělávání. A to často sami – 87 % respondentů průzkumu totiž chápe, že zaměstnavatel bude podporovat jejich osobní rozvoj, pouze pokud to bude odpovídat jeho vlastním podnikatelským cílům,“ dodává Alžběta Honsová.



O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 33 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel.