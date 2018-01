Čína omezí vývoz ropy a produktů do KLDR

Čína dnes oznámila, že hodlá omezit respektive zastropovat vývoz ropy a jejích derivátů do KLDR v souladu se sankcemi OSN uvalenými na tamní režim v loňském roce.Omezení vejde v platnost k 6. lednu. Čína je tradičně největším zásobovatelem KLDR. V listopadu do země nedodala žádnou ropu.OSN v prosinci schválila rezoluci limitující dovoz ropy do LKDR na 4 milióny barelů ročně plus 500 000 barelů derivátů.