Schwab: Co by snížilo atraktivitu finančních akcií a jaký bude rok 2018

Investor Brad Sorensen ze společnosti Schwab se na jejích stránkách s investory dělí o několik postřehů a projekcí pro rok 2018. V první řadě poukazuje na rekordně nízkou volatilitu trhů v roce 2017. S něčím podobným se podle jeho názoru ovšem v roce 2018 počítat nedá. Naopak můžeme čekat „trochu více akce“, protože v USA se budou konat další volby, globální tenze jsou vysoké, valuace akciových trhů se nacházejí velmi vysoko a Fed bude dál pokračovat v normalizaci své monetární politiky.



Sorensen poukázal na to, že jeho společnost má nyní pozitivní doporučení na sektor technologií, financí a zdravotní péče, negativně naopak vnímá utility, telekomunikace a reality. Kladně pak hodnotí většinu změn v oblasti regulace, i když se objevuje několik hrozeb. Ty mohou souviset zejména s uvolňováním regulace finančního sektoru. Celkově je ale v této oblasti „stále více kouře než skutečného ohně“.





Demokraté i republikáni se sice shodují na tom, že Spojené státy potřebují významné investice do opravy silnic a mostů, do letecké dopravy a modernizace přístavů. I přesto však podle investora stále není jasné, zda bude skutečně schválen tolikrát zmiňovaný plán vládních investic , o kterém během své volební kampaně často hovořil Donald Trump. Investice se ale každopádně stanou jedním z hlavních ekonomických témat příštího roku. Podnikatelský optimismus je totiž vysoko a investice korporátního sektoru se začínají zvedat z předchozích utlumených úrovní a mohly by se stát jedním z tahounů dalšího oživení. Přispět by k tomu mohlo i zastarávání dosavadního kapitálového vybavení firem. Jeho průměrný věk je nyní podle Cornerstone Macro Research 13 let, což představuje historické maximum.Kapitálové výdaje firem by mohl podpořit i Washington svou daňovou reformou, která by umožnila započítat si CapEx jako 100% uznatelný daňový náklad. Pomoci by mohla i repatriace hotovosti ze zahraničí. Velkou pozornost si pak zaslouží investice energetického sektoru. Ten je stále opatrný a Financial Times nedávno informovaly, že velké ropné společnosti nehodlají investovat do projektů, které by se staly ziskové pouze s cenami ropy nad 50 dolary za barel. Sorensen je ovšem ohledně přísného dodržování podobných plánů zdrženlivý a cena ropy se navíc již nějaký čas pohybuje blízko 60 dolarů za barel a určitý optimismus je tak namístě i u investic energetických společností.Investor nečeká velkou změnu v politice Fedu i přesto, že se značně změní jeho vedení. Finanční sektor těží z rostoucích sazeb, určité obavy ale vyvolává současné zplošťování výnosové křivky. Pokud budou dál růst krátkodobé sazby a dlouhodobé sazby ne, může Schwab změnit svůj současný pozitivní pohled na tento sektor, ale „zatím v tomto bodu ještě nejsme“. Matoucí je z tohoto pohledu pokračující zájem investorů o utility, kterým nenahrává ani zvyšování sazeb, ani to, že nemohou nabídnout výhled na růst.Bude rok 2018 představovat konec utrpení tradičního maloobchodu? V roce 2017 došlo v tomto odvětví k řadě bankrotů a uzavírání obchodů a média hovoří o tom, že „retail je mrtev“. Investor nicméně tak velkou skepsí netrpí, protože „Američané rádi nakupují a jsou věci, které online nekoupíte“. Odvětví si ale musí najít svou správnou velikost a právě k tomu nyní dochází. Retailové společnosti budou muset o své zákazníky bojovat, ale „budou tu vítězové, které lze koupit za slušné ceny“.Zdroj: Schwab