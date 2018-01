Rozbřesk: Drahá Viagra jako lék na nestoupající americkou inflaci?

Viagra nemusí být jen lékem na poruchy erekce. Aktuální zdražení tohoto léku v USA může být totiž symptomem, že se daří léčit “povadlost” jiného - tentokrát makroekonomického - fenoménu v podobě inflace. Že jde o blábol? Ne, tak docela…



Podle Financial Times totiž hlavní výrobce léků Pfizer s novým rokem zvedá velkoobchodní ceny léků v USA o 6 až 13,5 %, přičemž k podobnému kroku se zřejmě připojí i další výrobci. Připomeňme, že léky jsou důležitou součástí inflace - především pak její jádrové složky, která je ostře sledovaná Fedem. Velmi silná konjunktura přitom může způsobit, že zvýšení velkoobchodních cen Viagry a spol. se z větší části promítne do cen maloobchodních. To by pak skutečně mohlo pozvednout inflaci (především tu jádrovou) o 0,2 procentního bodu, což není úplně zanedbatelné. Meziroční jádrová inflace, která stále zůstává pod dvouprocentním cílem Fedu, a mělo by tomu tak být i v průběhu prvního kvartálu, by tak nakonec mohla být výše, než jak se tváří dnešní umírněné odhady (na úrovni 1,4 %).



To však na americké inflační frontě není vše, neboť do hry se vložila matka příroda. Východní pobřeží USA zasáhlo velmi chladné počasí. Blizard s přívaly sněhu srazily teploty hluboko pod dlouhodobé průměry, což žene ceny tepla a především pak plynu drasticky vzhůru. Pokud nízké teploty ještě nějaký ten týden vydrží a USA budou mít po sérii teplých zim krutý mráz, může to být další proinflační faktor v podobě vyšších nákladů spojených s bydlením.



Na závěr si řekněme, že dnes odpoledne mají být trhy konfrontovány s důležitými čísly z amerického trhu práce, která zřejmě ukáží na to, že aktuální míra nezaměstnanosti se nachází hluboko pod svou přirozenou úrovní (někde u 4,0 %). Kromě toho se může ukázat, že lehce zrychluje i růst mezd, což na trhu oživí debatu, že tzv. Phillipsova křivka (nepřímá úměra mezi mírou nezaměstnanosti a inflace) není úplně mrtvý koncept a že americká inflace konečně povstane a to s Viagrou i bez.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna ukončila včerejší obchodování s lehkou ztrátou nad 25,50 EUR/CZK. Na dluhopisovém trhu již odezněly anomálie konce roku a státní pokladniční poukázky tak byly včera v aukci prodány s kladným výnosem 0,175 %. Stalo se tak poprvé od srpna 2015 a jedná se o signál postupné normalizace na českém dluhopisovém trhu. Ta by přitom měla s růstem sazeb ČNB dále pokračovat.



Zahraniční forex

Ani skvělá americká data (konkrétně ADP report) nezabránila tomu, že se eurodolar dostal opět o něco výše a neúspěšně otestoval klíčovou technickou rezistenci na úrovni 1,209. Za zisky eura může stát pokrok v rozhovorech o vzniku velké koalice v Německu a tudíž vlády CDU/CSU a sociálních demokratů. Ta by zřejmě byla výrazně proevropštější než uvažovaná koalice s FDP.



Dnes může kurz eurodolaru rozhýbat hned několik důležitých dat. Dopoledne to bude inflace v eurozóně za prosinec a odpoledne oficiální statistiky z amerického trhu práce a index ISM ve službách (obojí rovněž za prosinec). Spíše máme za to, že rezistence 1,209 by mohla vydržet a dolar by konečně v reakci na silná data zpevnil.



Ropa

Cena ropy severomořské ropy Brent se dnes obchoduje poblíž 67 USD/barel. Nikterak zásadně se tak na ceně nepodepsaly včerejší týdenní data o zásobách od EIA. Ta sice poukázala na pokles zásob surové ropy (-7,4 mil. barelů), ten byl však více než kompenzován nárůstem zásob ropných produktů, tj. benzínu a destilátů (dohromady +13,7 mil. barelů). Po týdenním propadu navíc opět vzrostla americká produkce surové ropy k téměř 9,8 mbd. Nadále však platí, že ropný trhy je utažený, jak dokládá negativní sklon krátkého konce forwardové křivky (tzv. backwardation). Dnes bude ropu zajímat poslední relevantní číslo tohoto týdne, kterým je aktivita amerických producentů.