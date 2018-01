Příjmy domácností v ČR aneb jsou nějací vítězové a poražení?

HDP Česka roste rekordním tempem a také reálné mzdy rostou tak rychle, jako už dlouho ne. Znamená to také, že roste i životní úroveň celého obyvatelstva? Nikoliv nezbytně. Právě vztahem mezi těmito veličinami se zabývala nedávná studie IDEA z pera Petra Janského a Jiřího Šatavy. <br> O životní úrovni totiž lépe než reálné mzdy vypovídají tzv. disponibilní příjmy domácností – tedy čisté příjmy, které připadají na jednoho člena domácnosti, a to včetně dětí a seniorů. Svou roli tak kromě mezd hraje také míra zdanění, sociální dávky či velikost domácnosti. Studie ukázala, že růst reálných mezd se skutečně pojí s růstem disponibilních příjmů. Mezi roky 2005 – 2015 vyrostly reálné mzdy o 18 %, disponibilní příjmy domácností o více než 20 %. V roce 2015 tak v průměrné domácnosti připadalo na hlavu 17 100 korun. U mediánové domácnosti to bylo trochu níže – 15 300 korun. Za růstem disponibilních příjmů stál kromě již zmíněného vývoje mezd také růst důchodů a zaměstnanosti. Nejzajímavější informace je ale ukrytá v detailu, nikoliv v průměrných hodnotách. Neprofitoval z růstu mezd jenom někdo? Nevytvořil růst ekonomiky vítěze, ale také poražené? Studie ukazuje, že spíše nikoliv. Nejpomaleji totiž disponibilní příjmy domácností rostly u těch nejbohatších 10 %. U všech ostatních decilů disponibiilní příjmy vzrostly o minimálně průměrných 22 %. Zajímavé je, že nejrychleji rostly příjmy u druhého nejchudšího decilu.







Vítek Macháček