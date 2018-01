Dolarové sazby dál porostou (Ozvěny trhu)

Americká centrální banka přistoupila v loňském roce ke trojímu zvýšení úrokových sazeb. Její klíčová měnověpolitická sazba se tak dnes již nachází bezpečně nad nulovou hladinou, když se pohybuje mezi 1,25 % až 1,50 %. Američtí centrální bankéři vnímají především zlepšující se situaci na trhu práce; kromě udržování cenové hladiny je podpora zaměstnanosti totiž druhým z jejich cílů. Zatím k poslednímu utažení měnové politiky došlo na prosincovém zasedání FOMC. A podle zápisu z tohoto jednání, který byl zveřejněn ve středu, je právě trh práce jedním z důvodů, který umožní Fedu v nastaveném trendu pokračovat. Konkrétně hodnotí centrální bankéři trh práce jako silný a dále posilující. S tím související růst výdělků je pak příslibem dosažení a udržení inflačního cíle v budoucnu.

Dnešní odpolední statistiky za prosinec by měly toto vnímání potvrdit. Již čtvrtý měsíc v řadě očekáváme, že počet nově vytvořených pracovních míst ve Spojených státech bude začínat dvojkou. Za prosinec jich očekáváme 200 tisíc. Míra nezaměstnanosti zůstane na listopadových 4,1 %; nevylučujeme ale pokles na 4,0 %. Růst výdělků by pak měl dosáhnout svižných 0,3 % meziměsíčně. Data by tak měla potvrdit naše očekávání, že i v roce 2018 Fed přistoupí k trojímu zvýšení dolarových sazeb. Poprvé se tak stane na březnovém zasedání.