Ani letošek nebude rokem dolaru (Ozvěny trhu)

První obchodní dny roku 2018 zatím nepřinesly z pohledu kurzového vývoje nic, co by šlo zásadně proti předpokladům. Vloni se na globálním devizovém trhu příliš nedařilo americkému dolaru. Dolarový index si v roce 2017 odepsal více než deset procent. Nový rok znamenal pokračování trendu. Viditelné to bylo na kurzu proti společné evropské měně, středoevropským i komoditním měnám.

Růst globální ekonomiky se odráží v postupně zesilujících tlacích na růst cen komodit. Komoditní index agentury Bloomberg se na počátku letošního roku dostal na jedenáctiměsíční maximum. To je fundamentální základ pro sílu komoditních měn. Růst cen komodit ale zároveň představuje významný proinflační faktor. Vzhledem k růstu evropské ekonomiky, která dokonce již dva roky předstihuje v dynamice americké hospodářství, to jenom posiluje očekávání, že letošní rok bude posledním, kdy bude ECB provádět kvantitativní uvolňování. To bude postupně utlumováno. Výsledkem bude návrat kurzu eura vůči dolaru k neutrálnější úrovni, kurz ke konci letošního roku vidíme kolem 1,27 USD/EUR.

Sílící euro pomáhá i středoevropským měnám, které jsou navíc podporovány ještě lepšími fundamenty. Středoevropský region roste rychleji než eurozóna. Česká národní banka již vloni nastoupila cestu utahování měnové politiky, ve které bude letos pokračovat. I kvůli tomu se tak kurz během roku 2018 podle nás dostane pod 25 CZK/EUR. Polepšit by si měl i polský zlotý, pouze u maďarského forintu očekáváme vůči euru stagnaci.