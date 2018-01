Globální makro tlačí akciové burzy k rekordům (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Bulharský antimonopolní regulátor pokutuje ČEZ za zneužití dominantního postavení.

Futures na EuroStoxx 50 příliš velkým optimismem nehýří, na počátku seance by akcie měly směr spíše hledat.

Finanční trhy dnes čekají důležité statistiky z amerického trhu práce o nově vytvořených pracovních místech, míře nezaměstnanosti a průměrných hodinových výdělcích. Kromě toho budou zveřejněny dlouhodobé tovární objednávky či obchodní bilance. V eurozóně si pozornost vyslouží spotřebitelská inflace za celou EMU. Ráno již byly zveřejněny německé maloobchodní tržby, které v listopadu výrazně předčily očekávání trhu a potvrzují sílu domácí poptávky.

Včera jsme snížili doporučení pro akcie Fortuny na Prodat. Komentář je k dispozici na našich webových stránkách http://bit.ly/FOREG_Buyout18.

Obchodování na zámořských trzích

I třetí letošní seance ve Spojených státech přinesla vylepšení historických rekordů. Všechny tři hlavní indexy si polepšily, nejvíce vzrostl průmyslový index Dow Jones (+0,6 %), následovaný 0,4% zisky indexu S&P 500 a třetí příčku tentokrát obsadil technologický Nasdaq s růstem o 0,2 %. Dařilo se ale i malým a středním podnikům, jejichž index Russell 2000 uzavřel o 0,2 % výše. V rámci indexu S&P 500 posilovaly všechny sektory vyjma dvou propadlíků, kterými se staly sektory utilit (-0,9 %) a realitních developerů (-1,7 %). Kromě pozitivního globálního sentimentu pomohly akciím i včera zveřejněný ADP report, který překvapil výrazně vyšší tvorbou nových pracovních míst v soukromém sektoru. Dnes se dočkáme ucelených statistik za celou ekonomiku a v kontextu včerejších dat mohou aktuální odhady vypadat spíše konzervativně. Důležité budou i hodinové výdělky, které mají skrze vyšší poptávku po zboží a službách podstatný dopad do inflace. Lepší než očekávaná data by přilila vodu na mlýn akciovým trhům i přesto, že by zvýšila očekávání na další zpřísňování měnové politiky Fedu. Méně razantní reakci lze očekávat u více zadlužených sektorů jako telekomunikace, utility nebo realitní developeři.

Asijský region navázal na včerejší úspěšné seance v celém světě a i dnes lze prakticky všechny indexy vidět v zelené barvě. Japonské indexy Topix a Nikkei 225 si shodně připsaly 0,9 % a jejich úrovně jsou nejvýše od začátku devadesátých let. Vítězem se staly jihokorejské akcie, když index Kosdaq vylétl o 2,5 %, čímž tak vymazal včerejší propady.

ČEZ

ČEZ dostal pokutu od bulharského antimonopolního regulátora za zneužití dominantního postavení na trhu, kdy omezoval přístup k distribuční síti ostatním obchodníkům s elektřinou. Pokuta činí 288 tis. leva (cca 3,8 mil. CZK). ČEZ má nyní 14 dní na odvolání. Podle tiskové mluvčí ČEZ v Bulharsku se společnost odvolá. ČEZ byl již v prosinci nařčen za údajnou diskriminaci ostatních hráčů na trhu s elektřinou, kdy regulátor požadoval pokutu ve výši 2,2 mil. leva (cca 28,8 mil. CZK).

Ač jde o nepříznivé zprávy, dopad na akcie je minimální v řádu několika haléřů na jednu akcii. Nastalá situace nicméně opětovně potvrzuje dlouhodobé problémy společnosti s bulharskými úřady. Podstatnější bude, kdy se podaří ČEZ uzavřít dohodu o prodeji zbývajících bulharských aktiv.