Eurodolar se dostal opět o něco výše

Ani skvělá americká data (konkrétně ADP report) nezabránila tomu, že se eurodolar dostal opět o něco výše a neúspěšně otestoval klíčovou technickou rezistenci na úrovni 1,209. Za zisky eura může stát pokrok v rozhovorech o vzniku velké koalice v Německu a tudíž vlády CDU/CSU a sociálních demokratů. Ta by zřejmě byla výrazně proevropštější než uvažovaná koalice s FDP.



Dnes může kurz eurodolaru rozhýbat hned několik důležitých dat. Dopoledne to bude inflace v eurozóně za prosinec a odpoledne oficiální statistiky z amerického trhu práce a index ISM ve službách (obojí rovněž za prosinec). Spíše máme za to, že rezistence 1,209 by mohla vydržet a dolar by konečně v reakci na silná data zpevnil.