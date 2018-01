Ranní glosa: Drahá Viagra jako lék na nestoupající americkou inflaci?

Viagra nemusí být jen lékem na poruchy erekce. Aktuální zdražení tohoto léku v USA může být totiž symptomem, že se daří léčit “povadlost” jiného - tentokrát makroekonomického - fenoménu v podobě inflace. Že jde o blábol? Ne, tak docela…



Podle Financial Times totiž hlavní výrobce léků Pfizer s novým rokem zvedá velkoobchodní ceny léků v USA o 6 až 13,5 %, přičemž k podobnému kroku se zřejmě připojí i další výrobci. Připomeňme, že léky jsou důležitou součástí inflace - především pak její jádrové složky, která je ostře sledovaná Fedem. Velmi silná konjunktura přitom může způsobit, že zvýšení velkoobchodních cen Viagry a spol. se z větší části promítne do cen maloobchodních. To by pak skutečně mohlo pozvednout inflaci (především tu jádrovou) o 0,2 procentního bodu, což není úplně zanedbatelné. Meziroční jádrová inflace, která stále zůstává pod dvouprocentním cílem Fedu, a mělo by tomu tak být i v průběhu prvního kvartálu, by tak nakonec mohla být výše, než jak se tváří dnešní umírněné odhady (na úrovni 1,4 %).





To však na americké inflační frontě není vše, neboť do hry se vložila matka příroda. Východní pobřeží USA zasáhlo velmi chladné počasí . Blizard s přívaly sněhu srazily teploty hluboko pod dlouhodobé průměry, což žene ceny tepla a především pak plynu drasticky vzhůru. Pokud nízké teploty ještě nějaký ten týden vydrží a USA budou mít po sérii teplých zim krutý mráz, může to být další proinflační faktor v podobě vyšších nákladů spojených s bydlením.Na závěr si řekněme, že dnes odpoledne mají být trhy konfrontovány s důležitými čísly z amerického trhu práce , která zřejmě ukáží na to, že aktuální míra nezaměstnanosti se nachází hluboko pod svou přirozenou úrovní (někde u 4,0 %). Kromě toho se může ukázat, že lehce zrychluje i růst mezd , což na trhu oživí debatu, že tzv. Phillipsova křivka (nepřímá úměra mezi mírou nezaměstnanosti inflace ) není úplně mrtvý koncept a že americká inflace konečně povstane a to s Viagrou i bez.